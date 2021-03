CSU Schwaben: Sauter und Nüßlein sollen auf Mandate verzichten

In der Affäre um Provisionszahlungen für die Vermittlung eines Corona-Schutzmasken-Auftrags hat die schwäbische CSU sowohl den von allen Parteiämtern zurückgetretenen Alfred Sauter als auch Ex-Mitglied Georg Nüßlein "dringend" aufgefordert, "ihre Mandate in Landtag und Bundestag niederzulegen". Das hat der Bezirksvorstand auf einer online abgehaltenen Sitzung am Sonntagnachmittag einstimmig beschlossen.

Nur so könne weiterer Schaden von der CSU abgewendet werden, nur so sei ein "glaubwürdiger Neuanfang möglich". Die schwäbische CSU behalte sich gegen Sauter "weitere Schritte bis hin zu einem Parteiausschlussverfahren" vor.

Ferber: Verfehlungen "kein Problem der CSU Schwaben"

Der Bezirksvorsitzende und Europaabgeordnete Markus Ferber sagte auf BR-Anfrage, Sauter habe an der Videoschalte des Bezirksvorstands anfangs teilgenommen, seinen Rücktritt von allen Parteiämtern bekräftigt und die Sitzung anschließend verlassen. Zu den Vorwürfen und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft äußerte sich Sauter demnach nicht.

Ferber sieht in den Ermittlungen gegen zwei schwäbische Abgeordnete in der Maskenaffäre in erster Linie persönliche Verfehlungen und kein Problem der schwäbischen CSU. Im Interview mit der BR-Rundschau sagte der CSU-Bezirkschef, es handle sich um zwei Abgeordnete, die offenbar eine engere Zusammenarbeit über die Politik hinaus gefunden hätten und damit geltende Regeln nicht beachtet hätten.

"Persönliche Freundschaften dürfen hier keine Rolle spielen"

Ferber verwies weiter auf seine langjährige gute politische Zusammenarbeit mit Alfred Sauter in der CSU Schwaben, die aber in der Maskenaffäre nicht an erster Stelle stehen dürfe. "Es geht mir schon zu Herzen, aber wir müssen den Neuanfang machen und da dürfen persönliche Freundschaften keine Rolle spielen."

Zu Sauters Aussage, er habe nicht gegen seine Pflichten als Abgeordneter verstoßen, sagte Ferber, es gehe in der Maskenaffäre nicht um die juristische Bewertung, sondern um die politische und ethisch-moralische. "So etwas tut man nicht. Man hat den Menschen zu dienen. Das ist unser Auftrag als Abgeordnete."

Im Hinblick auf die geplanten Vorschriften für mehr Transparenz bei Einkünften sagte Ferber, er sei seit Jahren mit ähnlichen Auflagen für das EU-Parlament vertraut. "Ich tue mich damit ein bisschen leichter, weil ich es schon seit Jahren kenne. Bei der Implementierung der neuen Regeln im Bezirksverband werden die schwäbischen Kollegen sicher mit großer Tatkraft mitarbeiten."

Lob für 10-Punkte-Plan

Auf die Frage, warum niemand in der schwäbischen CSU die zweifelhaften Aktivitäten der beiden Abgeordneten Sauter und Nüsslein bemerkte, erklärte Ferber, beide Politiker seien seit vielen Jahren als Anwalt bzw. Firmeninhaber tätig gewesen. Aber es sei richtig, dass man auch in solchen Fällen genauer hinschauen müsse. "Ich begrüße daher den Zehn-Punkte-Plan, den Markus Söder heute vorgestellt hat."