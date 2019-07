CSU Schwabach wählt einstimmig Michael Fraas als OB-Kandidat

Nun steht es fest: Kandidat der Schwabacher CSU für die Oberbürgermeisterwahl der Stadt ist Michael Fraas. Mit einem einhundertprozentigen Votum stellten sich alle Partei-Mitglieder hinter Fraas als OB-Kandidaten. Für den außerordentlichen Vertrauensbeweis dankte Fraas den Mitgliedern und sagte: "Ich brenne für die neue Aufgabe". Der amtierende Oberbürgermeister in Schwabach, Michael Thürauf, will sich aus der Politik zurückziehen. Der im Nürnberger Ortsteil Moorenbrunn wohnende Fraas geht nun mit voller Rückendeckung der Schwabacher CSU in den bevorstehenden Wahlkampf.

Mehrere Anwärter auf das Amt

Um das Amt des Oberbürgermeisters kämpft auch der Jurist und Vorsitzender der Schwabacher SPD Peter Reiß. Die FDP schickt den Politologen Axel Rötschke ins Rennen. Er ist sowohl Stadtratsmitglied als auch Vorstandsmitglied der Schwabacher FDP und kandidierte bereits 2014 für den OB-Sessel. Von den Grünen wurde Christine Krieg als OB-Kandidatin nominiert. Die gebürtige Schwabacherin ist Juristin. Sie lebte einige Jahre Leverkusen und war dort Stadtratsmitglied für die CDU. 2009 zog sie wieder nach Schwabach und wechselte zu den Grünen.