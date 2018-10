CSU-Präsidium beschließt Koalitionsgespräche mit Freien Wählern

Ministerpräsident Markus Söder soll nach dem Willen des CSU-Präsidiums von Freitag an Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern um Hubert Aiwanger führen. Zuvor hatte sich schon das CSU-Verhandlungsteam für Koalitionsgespräche mit den Freien Wählern ausgesprochen, wie der BR aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Am Mittwoch hatte sich das CSU-Verhandlungsteam um Ministerpräsident Söder und Parteichef Horst Seehofer zu Sondierungsrunden sowohl mit den Freien Wählern als auch mit den Grünen getroffen. Söder lobte beide Gespräche, hatte aber schon am Wahlabend eine klare Präferenz für ein bürgerliches Bündnis mit den Freien Wählern geäußert.

Zeitplan ist eng

Spätestens am 5. November muss der neue Landtag zusammenkommen, laut bayerischer Verfassung muss der Ministerpräsident anschließend innerhalb einer Woche gewählt werden. Somit bleiben dreieinhalb Wochen dafür, in Bayern eine Regierungsmehrheit zu finden. Zwar gäbe es noch eine Hintertür, doch die CSU-Spitze lässt keinen Zweifel daran, diesen Zeitplan einhalten zu wollen.

Die Freien Wähler hatten schon nach den Sondierungen am Mittwoch klar gemacht, dass sie für Koalitionsgespräche bereit stehen. Aiwanger, der bereits am Montag drei bis fünf Ministerien forderte, sah in den der schwarz-orangen Sondierungsrunde keine "K.-o.-Kriterien" für ein Bündnis mit der CSU. Und er zeigte sich geradezu angetan von der guten Atmosphäre bei den Beratungen.

Unterschiede zu den Grünen

Sollten sich CSU und Freie Wähler einig werden, bliebe den Grünen erneut nur die Oppositionsbank. Im Wahlkampf hatten die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann wiederholt deutlich gemacht, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Die Grünen sitzen in Bayern seit 32 Jahren in der Opposition.

Allerdings brachten die Sondierungen am Mittwoch erneut deutliche Unterschiede zwischen CSU und Grünen zutage - insbesondere bei Umweltschutz und Innenpolitik. Allen programmatischen Differenzen zum Trotz - ganz abgeneigt waren auch die Grünen nicht, es zumindest zu versuchen. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, der an der Sondierungsrunde teilgenommen hatte, lobte noch am Morgen auf auf Bayern 2 die "vernünftigen, respektvollen und intensiven Gespräche" mit der CSU. "Ich glaube, es wäre für die CSU mutiger und spannender, wenn sie sich trauen würden, auf einen Veränderungskurs einzuschwenken", betonte er.

Kreuzer widerspricht Grünen

CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer dagegen machte klar, dass er keinen Anlass für eine solche Veränderung sieht. "Da Bayern ein sehr erfolgreiches Bundesland ist, braucht es keinen grundsätzlichen Kurswechsel in der Politik", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Zum Vorwurf der Grünen, eine Koalition mit den Freien Wählern würde ein "Weiter so" bedeuten, sagte Kreuzer, die CSU habe "auch von sich aus immer wieder die Politik neu gestaltet, andere Akzente gesetzt". "Das wollen wir auch zukünftig tun. Auch die Freien Wähler werden Themen, die ihnen wichtig sind, in die Koalition einbringen."

Rechnerisch wäre ja auch noch ein Bündnis mit der SPD möglich. Die Sozialdemokraten wollen nach ihrem Wahldebakel aber erst am Sonntag entscheiden, ob sie zu Sondierungen mit der CSU bereit sind. Lediglich mit der AfD will Söder nach eigenen Angaben auf keinen Fall über eine mögliche Regierung sprechen.