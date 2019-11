CSU-Präsidium stimmt Grundrente zu

Stundenlange Verhandlungen

Söder hatte in den vergangenen Tagen immer wieder eine Einigung bei der Grundrente angemahnt, nachdem das für vergangenen Montag geplante Spitzentreffen der Koalition dazu verschoben worden war. Am Sonntag verhandelten die Spitzen von Union und SPD stundenlang über einen Kompromiss.

Mit der Grundrente sollen Rentner ab 2021 einen Zuschlag bekommen, die 35 Beitragsjahre haben und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Statt der von der Union geforderten - und von der SPD abgelehnten - Bedürftigkeitsprüfung soll es eine Einkommensprüfung geben.

CDU und SPD beraten über Kompromiss

Am Vormittag will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im CDU-Präsidium und -Vorstand für den Kompromiss werben. Am Dienstag soll sich dann auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit der Einigung zur Grundrente befassen. Das erweiterte SPD-Präsidium trifft sich heute zu Beratungen über die Halbzeitbilanz der Bundesregierung.