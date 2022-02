CSU: Politischer Aschermittwoch in Passau wieder mit Publikum

Der Politische Aschermittwoch der CSU in Passau soll in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. Das hat CSU-Chef Markus Söder verkündet. 2021 fand die Veranstaltung nur digital statt.

Söder: "Der Aschermittwoch wird keine One-Man-Show"

"Der Aschermittwoch wird keine One-Man-Show im Sinne von 'die Kamera und der Parteivorsitzende allein', so wie wir das letztes Jahr hatten", sagte Söder nach einer Parteivorstandssitzung in München. "Das möchte ich nicht noch mal erleben."

Die CSU werde eine "abgespeckte" Kundgebung mit bis zu 150 oder 200 Gästen in einem "Corona-Hygiene-Format" durchführen, "um auch ein bisschen zu definieren, wie Bayern die Zeit nach Corona gestalten will", erläuterte Söder.

Wirtshaus- und Stammtisch-Atmosphäre geplant

CSU-Generalsekretär Markus Blume ergänzte, der Aschermittwoch werde gemeinhin "größter Stammtisch der Welt" genannt. "Dieses Versprechen werden wir dieses Mal vor Ort nicht einlösen können." Es werde sich aber "Wirtshaus- und Stammtisch-Atmosphäre breitmachen". Dies sei auch ein wenig der Weg zurück zu den Wurzeln und Anfängen des Politischen Aschermittwochs.

Im vergangenen Jahr kam Söder für den Politischen Aschermittwoch zwar nach Passau in die Dreiländerhalle. Die Bühne, auf der sonst Biertische und Rednerpult stehen, wurde aber in ein TV-Studio umgewandelt. Söder nahm in einer eigens aufgebauten Bauernstube Platz und hielt vor Pappaufstellern seine Rede. Der damalige CDU-Vorsitzende Armin Laschet wurde zugeschaltet.