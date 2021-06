CSU-Politiker kritisieren gekürzte EU-Fördermittel für Grenzland

Auch der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) fordert, dass die gekürzten EU-Wirtschaftsfördermittel für den Landkreis Cham in der Oberpfalz vom Freistaat Bayern künftig aufgestockt werden. Das hatten auch schon die Landräte der niederbayerischen Grenzlandkreise Regen und Freyung-Grafenau gefordert.

Weniger Fördergelder für Unternehmen und Investitionen

Ähnlich wie in diesen beiden Landkreisen sind auch im Landkreis Cham bisherige C-Fördergebiete auf D-Fördergebiete herabgestuft worden. Das bedeutet, dass es für Unternehmen und gewerbliche Investitionen ab 2022 deutlich weniger EU-Fördergelder gibt.

Der Chamer Landrat kritisiert diese Schlechterstellung. Strukturschwache Regionen im Landkreis Cham hätten mit den EU-Mitteln bisher ihren Standortnachteil ausgleichen und das Fördergefälle zum angrenzenden Tschechien, wo es teils mehr EU-Mittel gibt, ausgleichen können. "Es geht darum, neue Wettbewerbsverzerrungen entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs zu verhindern und Betriebsverlagerungen zu vermeiden," heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises Cham.

Mehr Einsatz von Wirtschaftsminister Aiwanger gewünscht

Schlechter gestellt als früher sind vor allem die niederbayerischen Landkreise Regen, der auch zum D-Fördergebiet zurückgestuft wurde, und Freyung-Grafenau, wo manche Kommunen sogar ganz aus der D-Förderung herausgefallen sind. Das kritisieren die niederbayerischen Landtagsabgeordneten Max Gibis und Gerhard Waschler sowie der Sprecher der CSU-Abgeordneten im Landtag Minister Bernd Sibler.

Man hätte sich hier mehr Einsatz vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) für Niederbayern gewünscht, heißt es in deren gemeinsamer Pressemitteilung. Für die betroffenen Landkreise gebe es nun nur noch maximal 20 statt bisher 30 Prozent Wirtschaftsförderung oder aber gar keine EU-Zuschüsse mehr, was enttäuschend sei.

Arbeitsplätze konnten gesichert werden

"Zahlreiche Investitionen der Wirtschaft, gerade auch im touristischen Bereich, wären wohl in den letzten Jahren nicht zustande gekommen ohne diese guten Fördermöglichkeiten. Zahlreiche Arbeitsplätze konnten so gesichert oder neu geschaffen werden," heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

Sibler, Gibis und Waschler wundern sich außerdem darüber, dass die Grenzlandkreise in Oberfranken und zum Teil auch in der Oberpfalz im Unterschied zu Niederbayern ihre bisherigen Fördermöglichkeiten behalten konnten, also nicht von C- auf D-Fördergebiete zurückgestuft wurden.