CSU-Politiker Josef Göppel im Alter von 71 Jahren gestorben

"Josef Göppel hat sich mehr als fünf Jahrzehnte lang in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik mit viel Herzblut engagiert und damit große Verdienste im Umweltschutz und in der Landschaftspflege erworben", würdigte Herrmann die Lebensleistung des Verstorbenen. Mit seinem vorausschauenden Wirken habe Göppel Generationen an jungen Menschen inspiriert und nachhaltig geprägt, so Herrmann weiter.

Engagierter Naturschützer

Erst im August vergangenen Jahres wurde der ehemalige Bundestagsabgeordnete mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt. Die Auszeichnung erhielt er für für sein mehr als fünf Jahrzehnte andauerndes Engagement in Politik, Landschaftspflege und Umweltschutz. Als gelernter Förster lagen ihm die Umweltthemen am Herzen. Göppel wurde gerne auch als das grüne Gewissen der CSU bezeichnet. 2018 wurde er vom Bund Naturschutz mit dem Naturschutzpreis ausgezeichnet.

Lange Politiker-Karriere

Göppel wurde am 16. August 1950 in Herrieden geboren. In seinem Heimatort im Landkreis Ansbach war Göppel von 1972 bis 2004 Mitglied des Stadtrates, wo er von 1984 bis 2002 Vorsitzender der CSU-Fraktion war. Daneben gehörte er von 1974 bis 1994 dem Bezirkstag von Mittelfranken an und seit 1996 auch im Kreistag des Landkreises Ansbach. Von 1994 bis 2002 war Göppel bayerischer Landtagsabgeordneter bis er 2002 in den Deutschen Bundestag einzog – immer mit Direktmandat aus seinem Wahlkreis Ansbach. Dort war er bis 2017 tätig.

Göppel hinterlässt eine Frau und vier Töchter.