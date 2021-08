CSU-Politiker Josef Göppel erhält Bundesverdienstkreuz

Es ist eine große Ehre für die Ausgezeichneten: Am Sitz der Regierung von Mittelfranken in Ansbach bekommen der ehemalige Bundestagsabgeordnete Josef Göppel (CSU) aus Herrieden und fünf andere Mittelfranken heute das Bundesverdienstkreuz. Ausgehändigt werden die Auszeichnungen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), teilt das Ministerium mit.

Bundesverdienstkreuz für Altbürgermeister und Ex-Bundestagsabgeordneten

Göppel und Altbürgermeister Maximilian Gaul (CSU) aus Roßtal (Lkr. Fürth) werden demnach mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt: Göppel für sein mehr als fünf Jahrzehnte andauerndes Engagement in Politik, Landschaftspflege und Umweltschutz – Gaul für sein vierzigjähriges Engagement in der Kommunalpolitik und im pädagogischen Bereich. 2018 hat der Bund Naturschutz Josef Göppel mit dem Naturschutzpreis ausgezeichnet.

Das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten Karl Eisen, Alexander Küßwetter, Johann Sedlmeier und Otto Weeger. Karl Eisen aus Weiltingen (Lkr. Ansbach) engagiert sich dem Ministerium zufolge seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik und in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Der aus Ehingen (Lkr. Ansbach) stammende Alexander Küßwetter werde ebenfalls für seinen mehr als 25 Jahre andauernden Einsatz in der Kommunalpolitik gewürdigt.

Engagement für Hilfsprojekte in Afrika mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Johann Sedlmeier aus Herrieden (Lkr. Ansbach) erhält die Auszeichnungen der Mitteilung zufolge für seine Verdienste rund um den Reitsport sowie seine Akzente im Bereich der erneuerbaren Energien, die er in den vergangenen 50 Jahren gesetzt hat. Otto Weeger aus Rednitzhembach (Lkr. Roth) habe sich mehr als drei Jahrzehnte für Hilfsprojekte in Afrika eingesetzt und bekomme dafür das Bundesverdienstkreuz, so das Innenministerium.