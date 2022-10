BR24live, 16.30 Uhr: CSU pocht auf weitere Energie-Entlastungen

Knapp ein Jahr vor der bayerischen Landtagswahl will sich die CSU am Freitag und Samstag auf ihrem Parteitag als Gegenentwurf zur Berliner Ampel-Regierung präsentieren. Der Leitantrag, den die Delegierten in Augsburg beschließen sollen, fasst zusammen, wie die CSU Deutschland "mit klarem Kurs durch die Krise" führen würde.

BR24 überträgt ab ca. 16.30 Uhr die Parteitagsrede von CSU-Chef Markus Söder live - samt Einordnung durch die BR-Redaktion Landespolitik.

Dabei sparen die Christsozialen zum einen nicht mit Kritik an der Koalition im Bund: Auf elf Seiten kommt elf Mal das Wort "Ampel" vor, weitere zehn Mal "Bundesregierung". Zum anderen will die CSU aber den Vorwurf, nur Ampel-Bashing zu betreiben, durch eine Reihe konstruktiver Vorschläge entkräften. CSU-Generalsekretär Martin Huber kündigte vorab an: "Wir werden deutlich machen: Wir sind die konstruktive Kraft in Deutschland und in Bayern."

Bürger-Basispreis und Abwrackprämie: CSU-Vorschläge zur Entlastung

Eine wichtige Rolle spielen im Leitantrag, der dem BR vorliegt, mögliche Entlastungen der Bürger und Unternehmen: Denn ein "noch nie dagewesener Krisen-Cocktail" belaste jede und jeden in Deutschland. Gefordert wird beispielsweise ein Bürger-Basispreis beim Gas, der die Grundversorgung bezahlbar halte. Um gleichzeitig zum Energiesparen zu animieren, soll laut CSU beim Gaspreis-Deckel ein Grundbedarf pro Haushalt festgelegt werden, der für eine ausreichende Beheizung und Versorgung mit Warmwasser ausreiche. Darüber hinaus brauche es auch Preisbegrenzungen beim Strom, beim Sprit sowie für Nutzer von Öl- und Pelletheizungen.

Bei der Einkommensteuer soll es nach dem Willen der CSU für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen (bis 30.000 Euro bei Alleinstehenden, bis 60.000 bei Verheirateten) einen Energie-Freibetrag geben. Die Entfernungspauschale muss dem Papier zufolge rückwirkend zum 1. Januar auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer angehoben werden. Für Energiefresser im Haushalt solle beim Kauf eines energieeffizienten Neugeräts eine Abwrackprämie von 100 Euro eingeführt werden. Damit bietet der Leitantrag eine Art Best-of der CSU-Forderungen der vergangenen Wochen und Monate. Die Finanzierung dieser Maßnahmen thematisiert das Papier nicht.

Kritik an Entscheidung zu Atomkraftwerken

Fast die Hälfte des Papiers nimmt die Sicherung der Energieversorgung ein. Der Ampel-Beschluss, die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland "lediglich" bis April 2023 laufen zu lassen, wird als "dramatische Fehlentscheidung" und "durchsichtiger ideologischer Kompromiss zur Rettung der zerstrittenen linksliberalen Koalition kritisiert. Für die CSU gilt die Devise: "Es muss alles ans Netz, was geht!" Nach Meinung der Christsozialen müssten die drei AKWs "bis mindestens Ende 2024" Strom produzieren, zusätzlich sollten die drei kürzlich stillgelegten Atomkraftwerke als Reserve zur Verfügung stehen. Auch alle verfügbaren Kohlekraftwerke müssten genutzt werden.

Die CSU bekennt sich zum schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Vom Bund verlangt sie, die Förderung für grundlastfähige Geothermie aufzustocken und den Aufbau eines dezentralen Batteriespeichernetzes für Strom aus Photovoltaikanlagen zu forcieren. Auf europäischer Ebene müsse eine zukunftssichere Wasserstoffinfrastruktur entstehen.

Reden von Söder und Merz

Höhepunkt des ersten Tages des Delegiertentreffens ist die Rede des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Als Devise gab Söder im Vorwort zum Parteitagsprogramm aus: "Lassen Sie uns in diesen Zeiten ein Zeichen der Sicherheit und des Zusammenhalts setzen."

Am Samstag wird dann auch CDU-Chef Friedrich Merz bei der Schwesterpartei im Augsburger Messezentrum erwartet. Wie schon beim CDU-Parteitag vor eineinhalb Monaten in Hannover wollen Söder und Merz die Geschlossenheit der Union demonstrieren.