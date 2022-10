CSU-Parteitag: Söder will Bayern unabhängiger vom Norden machen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD), Spott über Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen, scharfe Attacken auf die gesamte Bundesregierung: Auf dem CSU-Parteitag in Augsburg hat Parteichef Markus Söder der Ampel-Koalition die Regierungsfähigkeit abgesprochen. Die Ampel sei wohl "eine der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben", sie sei innerlich zerrissen, betonte der bayerische Ministerpräsident.

Söder auf CSU-Parteitag: Energieversorgung auf neue Beine stellen

Der Bund habe auch in schweren Zeiten dafür zu sorgen, dass es "warme Wohnungen, bezahlbares Essen und sichere Arbeitsplätze" gebe. "Daran werden wir die Ampel messen." Dass die Kernenergie im April abgeschaltet werden solle, sei ein "absoluter ideologischer Schildbürgerstreich".

Als Ziel gab Söder aus, die Energieversorgung im Freistaat auf neue Beine zu stellen: Man wolle "unabhängig von Russland und auch deutlich unabhängiger vom Ampel-Norden" werden.

CSU-Vorschläge für Entlastungspaket

Der Leitantrag, den die Delegierten am Abend beschließen sollen, fasst zusammen, wie die CSU Deutschland "mit klarem Kurs durch die Krise" führen würde. Neben reichlich Kritik an der Ampel-Koalition enthält das Papier eine Reihe Vorschläge, wie aus Sicht der Christsozialen Bürger und Unternehmen in der Energiekrise entlastet werden sollten - beispielsweise mit einem Bürger-Basispreis beim Gas, einem Energie-Steuerfreibetrag und einer Abwrackprämie für Energiefresser.

Zur Sicherung der Energieversorgung ins Deutschland gilt für die CSU die Devise: "Es muss alles ans Netz, was geht!" Daher müssten die drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland "bis mindestens Ende 2024" Strom produzieren, zusätzlich sollten die drei kürzlich stillgelegten AKWs als Reserve zur Verfügung stehen. Auch alle verfügbaren Kohlekraftwerke müssten genutzt werden.