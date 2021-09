© CSU-Parteitag: Söder packt die Brechstange aus

So beispiellos schlecht der Umfragewert für die CSU im jüngsten BR-BayernTrend ausgefallen ist, so wild entschlossen reden sich die Christsozialen in Nürnberg selbst stark. Die "Trendwende" beginne "genau hier auf diesem Parteitag", ruft Generalsekretär Markus Blume am Freitag bei der Eröffnung des zweitägigen Treffens in den Saal. Mit plakativen Parolen wie "politische Power pur" versucht Blume, die Seele der verunsicherten CSU-Basis zu streicheln und sie für den Endspurt des Bundestagswahlkampfs zu motivieren.

Rund 75 Minuten trommelt dann CSU-Chef Söder in der Messehalle für diese heftig herbeigesehnte Trendwende. Und natürlich greift er dabei auch wieder zu einer Fußball-Metapher, die in der CSU zu beliebt sind wie absolute Mehrheiten, der politische Aschermittwoch und Franz Josef Strauß. In den letzten zehn Minuten eines Fußballspiels gehe es nicht darum, für die Galerie zu spielen, verkündet Söder.

Um im Bild zu bleiben: In den letzten Minuten eines Fußballspiels packt das zurückliegende Team gern mal die Brechstange aus, um die Partie noch zu drehen. Und die Brechstange haben auch Söder und Co. in den vergangenen Tagen ausgepackt, und auf dem Parteitag machen sie davon reichlich Gebrauch.

Stimmungsbild vom CSU-Parteitag: Keine "Fußballstadion-Atmosphäre"

Abteilung Attacke: Söders Rundumschlag

Schon kurz vor Beginn hatte Blume verkündet, dieser 87. CSU-Parteitag sei "ein Ort für Angriff, für klare Kante und auch - wo notwendig - für Attacke". So spart Söder in seiner Rede nicht mit Angriffen. Auf die AfD, weil sie nicht Flagge gegen die Querdenker zeige. Auf die FDP, mit der man nach der Wahl eine "linke Ampel" bekomme. Auf die Freien Wähler, mit denen man nach der Wahl nichts bekomme. Auf die Grünen, mit ihrer "Belehrungs- und Umerziehungsmoral".

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Ganz besonders aber arbeitet sich Söder am ersten Tag des Parteitags an der SPD und vor allem ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ab. Er erklärt ihn zum potenziellen ersten deutschen Schuldenkanzler, zu einem "Gerhard Schröder zwei", der wie der Ex-SPD-Kanzler nicht die kleinen Leute im Blick habe. Der CSU-Chef fordert sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal um Scholz.

Warme Worte für Scheuer - und Laschet

Warme Worte gibt es von Söder dagegen für die abwesende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihren Einsatz für Deutschland sowie für den anwesenden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), weil er so viel Geld nach Bayern geholt habe. Große Mühe geben sich der CSU-Chef und sein General aber auch dabei, ihre Loyalität zu Armin Laschet (CDU) zu beschwören: "Wir stehen zu 100 Prozent hinter unserem gemeinsamen Kanzlerkandidaten", versichert Söder.

Der CSU-Chef war Laschet im Kampf um die Kanzlerkandidatur unterlegen - und stichelte auch danach mehrfach gegen den CDU-Vorsitzenden. Noch im Sommer warf er ihm indirekt vor, mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt fahren zu wollen, jetzt richtet er diesen Vorwurf im Interview kurzerhand gegen die SPD.

Blume spricht fast schon gebetsmühlenartig von der Geschlossenheit der Union - derselbe Blume, der diese Woche verkündet hatte, dass die Union mit einem Kanzlerkandidaten Söder natürlich besser dastehen würde. Es sind solche Widersprüche, die die Union im Wahlkampf weiter belasten.

Söder und die roten Socken

"Eine klare CSU-pur-Rede" verspricht Söder bei seiner Ankunft am Messegelände, und eine CSU-pur-Rede bekommen Delegierte und Journalisten auch. Dabei hat der Parteichef neben altbekannten CSU-Positionen und Forderungen aus dem Wahlprogramm als Schmankerl auch noch die eine oder andere neue Idee im Gepäck: eine Flatrate-Steuer von maximal 20 Prozent für kleine Betriebe beispielsweise oder ein deutlich höheres Wohngeld. Söder will die CSU als Partei der kleinen Leute verstanden wissen.

Das ändert aber nichts daran, dass das zentrale CSU-Argument, warum die Menschen am 26. September Union wählen sollten, aktuell das Schreckensszenario "Linksrutsch" ist. Die Warnung davor haben die Christsozialen auf Wahlplakate gedruckt, die Warnung davor ist eine Art roter Faden der Wahlkampfreden. Das sei keine "Rote-Socken-Kampagne 2.0", behauptet Söder, ohne genau diesen Eindruck damit zerstreuen zu können.

Klare Widerwahl mit kleinem Schönheitsfehler

Für seine kämpferische Brechstangen-Rede gibt's von den Delegierten minutenlangen Applaus. Anschließend bestätigen sie ihn pflichtschuldig an der CSU-Spitze: Die 87,6 Prozent der gültigen Stimmen sind eine satte Mehrheit - und trotzdem ist das Ergebnis ein Stück schlechter als vor zwei Jahren (91,3 Prozent). Söder selbst führt das in der "BR24 Rundschau" im BR Fernsehen mit auf den Modernisierungskurs zurück, den er der Partei verordnet hat.

"Ein bisschen mehr geht immer", sagt der CSU-Chef zu seinem Ergebnis. Deutlich mehr als in den jüngsten Umfragen muss aus Sicht der Parteispitze bei der Bundestagswahl gehen. 28 Prozent attestierte der BR-BayernTrend den Christsozialen in dieser Woche - das wäre noch weniger als bei ihrem bisher schlechtesten Bundestagswahlergebnis 1949. Den Hinweis auf einen Zusammenhang mit dem Bundestrend - also dem Umfragetief der CDU - kann sich Söder dann aber doch nicht ganz verkneifen. Auch in Sachen Geschlossenheit gibt es bei der Union weiter Luft nach oben.