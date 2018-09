CSU-Parteitag: Söder mahnt Selbstbewusstsein und Mut an

Vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU mit einem Parteitag im Münchner Postpalast die heiße Phase ihres Wahlkampfs eingeläutet. Angesichts schlechter Umfragewerte appellierte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder an seine Partei, für ein starkes Ergebnis zu kämpfen: "Lasst uns selbstbewusst in die letzten vier Wochen gehen."

Die CSU habe gezeigt, wie man gute Politik für ein Land machen könne. Am 14. Oktober gehe es nicht nur um die CSU, "sondern um ganz Bayern und die Rolle und Stärke, die Bayern in ganz Deutschland spielt". Der Basis rief er zu: "Kämpfen, kämpfen, kämpfen."

Angriff auf die FDP

Den anderen Parteien warf Söder Mutlosigkeit vor, sie schwankten zwischen "Destruktivität und Anbiederung". Koalitionsspekulationen vor der Wahl erteilte der CSU-Politiker eine Absage. Die FDP, die von Beobachtern als möglicher Koalitionspartner der CSU in Bayern gesehen wird, attackierte er scharf. Söder verwies auf das Aus der Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene und betonte: "Wer in Berlin keinen Mut hat, wer dort kneift", der dürfe nicht erwarten, sich an den gedeckten Tisch in München setzen zu können.

Kritik an Grünen und SPD

Die SPD sei eine "trostlose Partei geworden", so Söder weiter. Sie entwickele sich derzeit zu einer "politischen Insolvenzmasse", aus der sich jeder bediene. Den Grünen warf er vor, das Auto zu verteufeln und aggressiv gegen die Landwirtschaft zu kämpfen. Mit Blick auf Linkspartei und AfD betonte er: "Wir wollen keine Kommunisten und Rechtsextreme, die den Landtag dominieren."

Die CSU sei die letzte verbliebene Volkspartei. Als seine vier zentralen politischen Ziele gab Söder aus: "Dass Bayern menschlich bleibt, dass Bayern modern wird, dass Bayern stark und sicher ist."

"Strauß würde die AfD bekämpfen"

Besonders hart griff Söder erneut die AfD an. Die AfD sei Teil eines internationalen Netzwerks mit sehr viel Geld und bösen Gedanken. In Chemnitz sei die AfD Seite an Seite mit NPD, mit Pegida und mit Hooligans marschiert. Mit Blick auf AfD-Wahlplakate mit dem Slogan "Strauß würde AfD wählen" betonte Söder: "Franz Josef Strauß würde diese AfD bekämpfen, und wir sollten es auch tun."

Seehofer fordert Zuversicht, Geschlossenheit und Einsatz

Zuvor hatte bereits CSU-Chef Horst Seehofer seiner Partei Mut gemacht. "Wir werden stark abschneiden", rief der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer den Delegierten auf dem CSU-Parteitag im Münchner Postpalast zu - und forderte sie auf, auszuschwärmen und die Bevölkerung aufzurütteln. "Wir brauchen jetzt in den nächsten vier Wochen Zuversicht statt Ängstlichkeit, wir brauchen Geschlossenheit statt Nörgelei, wir brauchen Einsatz statt Gemütlichkeit."