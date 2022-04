CSU-Parteitag: Rückkehr zur Weltpolitik?

Fast hätte Markus Söder unlängst Weltpolitik gemacht. Aber am Tag vor seiner Abreise an den Golf bekam der bayerische Ministerpräsident einen positiven Corona-Test, der Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien wurde abgesagt. Vielleicht gar nicht ungünstig? Bis zuletzt war nicht bekannt, welche hochrangigen Politiker Söder dort getroffen hätte. Von einem Empfang beim saudischen König war jedenfalls keine Rede, anders als bei Söders Vorgänger Horst Seehofer, der 2015 im prunkvollen Königspalast begrüßt worden war. "Zwei Könige", witzelte Seehofer seinerzeit selbst.

Gut möglich, dass Söder nun eine Reise mit wenig Prominenz, wenig schönen Bildern und wenig Widerhall erspart blieb.

CSU will weltpolitischen Anspruch untermauern

Weltpolitik und CSU, diese Begriffe fallen generell nicht oft in einem einzigen Satz. In letzter Zeit aber so gut wie gar nicht mehr.

Denn Außenpolitik wird in Berlin gemacht, und dort isst die CSU seit der Bundestagswahl "trockenes Brot", wie Franz Josef Strauß die Oppositionsrolle einst beschrieb. Als erstaunlich schmerzhaft erweist sich sogar der Verlust des "kleinen Außenministeriums", wie Seehofer das Entwicklungsministerium vor Jahren nannte. Das war motivierend gemeint. Dennoch, so richtig ernst genommen haben keineswegs alle CSUler den langjährigen Ressortchef Gerd Müller. Mit "Grünem Knopf" und Lieferkettengesetz lässt sich im Bierzelt halt nicht mal bei Freibier punkten. Jetzt aber, von den Oppositionsbänken aus gesehen, scheint das Entwicklungsministerium überhaupt nicht mehr klein.

Opposition ist laut Franz Müntefering bekanntlich immer "Mist". Das gilt besonders für die CSU. Hätte der SPD-Politiker Müntefering damals über die speziellen Härten der oppositionellen Außenpolitik gesprochen, hätte er ein deutlich deftigeres Wort wählen müssen. Aus dieser Lage will die CSU nun raus. Beim Parteitag am Samstag in Würzburg will sie wieder zur Regionalpartei mit weltpolitischem Anspruch werden.

CSU-Vize Weber: Militärische Stärke ausbauen

"Sicherheit, Souveränität und Stärke neu denken" ist der Leitantrag für den Parteitag überschrieben. Der Ukraine-Krieg sei "Zivilisationsbruch" und "Zeitenwende".

Laut Parteivize Manfred Weber kommt es deshalb darauf an, "dass wir die eigene militärische Stärke im Nato-Verbund und auch der EU massiv ausbauen". Die Nato brauche neue Kapazitäten und Fähigkeiten. "Aber Europa muss zudem baldmöglichst in der Lage sein, sich auch selbst zu verteidigen", sagt Weber im BR24-Interview. Auch eine stärkere Bundeswehr fordert die CSU abermals. Sie bekennt sich zum Sondervermögen über 100 Milliarden Euro, fordert "materielle Vollausstattung und beste Ausrüstung", dazu einen "Cyber-Booster": Neben Cyberabwehr brauche die Truppe auch "Offensivfähigkeiten" für den Kampf im Netz.

Die CSU nimmt für sich in Anspruch, sie habe sich seit Jahren "mit Nachdruck und gegen den Widerstand der SPD für dringend nötige Anschaffungen und Investitionen in die Bundeswehr eingesetzt". Dass sie in denselben Jahren regierte, dass ihre Schwesterpartei CDU Kanzlerin und Verteidigungsminister stellte, bleibt im Leitantrag unerwähnt.

CSU will eine "Wirtschafts-Nato"

Konkret vorschlagen will die CSU auch die Gründung einer "Wirtschafts-Nato": ein Bündnis aus USA, EU, weiteren Nato-Staaten sowie Australien, Japan, Israel. Kurz, es mangelt der CSU nicht an Ideen. Nicht alle sind neu. Aber die Oppositionsrolle macht Wiederholung umso wichtiger.

Die Frage ist, ob all das die CSU als außenpolitische Kraft wahrnehmbarer machen wird. Manfred Weber, als Fraktionschef der EVP im EU-Parlament wohl der profilierteste Außenpolitiker der Partei, verweist auf deren "Internationale Kommission". Weber leitet sie seit einigen Wochen zusammen mit Christian Schmidt, dem früheren Bundesminister, der jetzt Hoher Beauftragter für Bosnien und Herzegowina ist. In Gestalt dieser Kommission habe die CSU eine "hohe internationale Kompetenz vorzuweisen", so Weber. Es sei ein "wichtiges Signal, dass der kleine Parteitag den Schwerpunkt Außenpolitik setzt".

Söder treiben Strom- und Benzinpreise um

Umso auffälliger, dass Parteichef Söder ein anderes Signal setzen will, nämlich "an die Leberkäs-Etage": Die CSU sei "die Stimme derer, die sich gerade Sorgen machen, was der Krieg für sie und ihren Alltag bedeutet", sagt Söder BR24. Ihn treiben Gas-, Benzin- und Gemüsepreise stärker um als Wirtschafts-Nato und "Internationale Kommission". Ohne den Außenpolitikern der CSU Unrecht zu tun, kann man sagen: Die Landtagswahl 2023 liegt Söder vermutlich näher. Und Außenpolitik ist da eher nicht entscheidend.

Für die angestrebte Rückkehr der CSU zur Weltpolitik könnte das hinderlich sein: Söder wird am Samstag die Hauptrede halten, und vermutlich wird er sich nicht auf Stichworte ohne Nachrichtenwert beschränken. Also werden wohl zwei Signale von diesem Parteitag ausgehen. Im Straßenverkehr ist sowas verwirrend.