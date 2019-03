CSU lehnt Taschengelderhöhung für Asylbewerber ab

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) untergrabe mit seinem Vorstoß, das Taschengeld für Asylbewerber zu erhöhen, die Akzeptanz des Asylsystems und treibe die Asylkosten in die Höhe, so CSU-Generalsekretär Markus Blume.

Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge sollen alleinstehende Erwachsene demnach statt bisher 135 Euro Taschengeld im Monat künftig 150 Euro erhalten. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren bekämen 79 statt 76 Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahren 97 statt 83 Euro, Kinder unter 6 Jahren 84 statt 79 Euro.

CSU plädiert für Sachleistungen statt Taschengeld

"Das ist mit der CSU nicht zu machen", sagte Blume. Eine Erhöhung der Leistungen sende ein völlig falsches Signal - auch an Wirtschaftsmigranten. "Das Asylrecht ist für Schutzsuchende, nicht für Taschengeldsuchende." Das Taschengeld sollte nicht erhöht, sondern auf Sachleistungen umgestellt werden. Zudem sollten die gesenkten Leistungsstandards über die heute gültigen 15 Monate hinaus verlängert werden, statt die Leistungen zu erhöhen, forderte der CSU-Generalsekretär.

Anreize für Antragstellung in Deutschland nicht noch erhöhen

Auch Fraktionsvize Thorsten Frei sprach sich gegen die Pläne des Arbeitsministers aus: "Deutschland zahlt bereits heute mit die höchsten Sozialleistungen in Europa." Sie seien ein wesentlicher Anreiz für eine Antragstellung in Deutschland; daher müsse man "vorhandene Möglichkeiten für ihre Absenkung nutzen". Er sprach sich dafür aus, die Zahlungen sogar zu senken - und zwar in den Fällen, in denen Bewerber bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. In solchen Fällen, so Frei, dürfe es "nichts mehr bis auf die Rückfahrkarte" geben.

Das geplante Gesetz muss zwischen den Ministerien abgestimmt werden. Es soll Anfang 2020 in Kraft treten, wie eine Ministeriumssprecherin der Zeitung bestätigte. Die Regierung ist gesetzlich verpflichtet, die Asylbewerberleistungen regelmäßig anzupassen. Grundlage ist die jährliche Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Die letzte Erhöhung liegt laut Bericht drei Jahre zurück, weil ein Gesetzentwurf zur Erhöhung in der vergangenen Wahlperiode im Bundesrat scheiterte.