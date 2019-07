Laut "Münchner Merkur" umfasst das Klimapaket, das die Landesgruppe erarbeitet hat, mindestens ein Dutzend Einzelpunkte. Im Mittelpunkt steht offenbar die Kfz-Steuer: Sie solle sich künftig nicht mehr primär am Hubraum orientieren, sondern am CO2-Ausstoß.

Sprich: Wer ein Auto fährt, das besonders viel Kohlendioxid in die Luft bläst, der soll entsprechend mehr zahlen. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Zeitung, es werde sich "eine deutliche Verschiebung der Steuer" ergeben - etwa zu Lasten hochmotorisierter SUV.

Höhere Pendlerpauschale und günstigere Bahntickets

Im Gegenzug sollen Berufspendler entlastet werden - über eine höhere Pauschale. Und: Das Bahnfahren soll günstiger werden: dadurch, dass die Mehrwertsteuer auf Tickets auf den unteren Satz von sieben Prozent gesenkt wird. Außerdem soll es attraktiver sein, mit der Bahn zu fahren. Um das zu erreichen, sollen die Strecken im ländlichen Raum ausgebaut werden.

Höhere CO2-Abgabe für Inlandsflüge

Was das Fliegen angeht, will die CSU-Landesgruppe keine Kerosinsteuer, wie sie etwa Grünen-Chef Robert Habeck verlangt, sondern eine höhere CO2-Abgabe auf Inlandsflüge. Die nämlich lasse sich über die Fluggastabgabe regeln und wäre damit europarechtskonform, so Dobrindt.

Keine CO2-Steuer auf Kraftstoff

Höhere Kfz-Steuer ja, aber keine CO2-Steuer auf Kraftstoff: Was Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) schon seit längerem fordert, lehnt Dobrindt klar ab.

"Steuererhöhungen an der Zapfsäule führen nicht zu weniger Verbrauch, sondern zu Protest und Tanktourismus." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im "Münchner Merkur"

Vielmehr wolle man ein Zertifikate-System auch in den Bereichen Verkehr, Mobilität und Wärme.

Blume: "Dobrindts Vorschläge wichtiger Beitrag"

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat das Dobrindt-Papier mittlerweile relativiert. In der CSU laufe "parteiintern ein intensiver und breit angelegter Diskussionsprozess zum Klimaschutz", erklärte Blume dem BR, und weiter:

"Für die aktuelle Phase der Ideensammlung sind die Vorschläge von Alexander Dobrindt ein wichtiger Beitrag. In den nächsten Wochen werden die Überlegungen der CSU-Landesgruppe, der Landtagsfraktion und der gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der CDU zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt." CSU-Generalsekretär Markus Blume

Auf der Klausurtagung des Parteivorstandes am 6. und 7. September werde das CSU-Konzept zum Klimaschutz dann beraten und beschlossen, so Blume.