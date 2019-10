CSU konkretisiert Pläne für "Deutschland-Praktikum"

Die CSU unternimmt einen neuen Vorstoß in Sachen "Deutschland-Praktikum". Der Plan der Christsozialen: Vor allem junge Männer und Frauen sollen sich zwei bis drei Monate bei der Bundeswehr, im sozialen Bereich oder bei anderen staatlichen Einrichtungen engagieren. "Das tut den Menschen gut und das tut der Gesellschaft gut", erklärte der in der CSU-Landesgruppe zuständige Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl dem BR.

Freiwilligen-Angebot soll flexibel gehandhabt werden

Demnach soll das Kurz-Praktikum die bereits bestehenden Freiwilligen-Angebote - wie das Freiwillige Soziale Jahr oder den freiwilligen Wehrdienst - in Deutschland ergänzen. Wer will, soll im Anschluss direkt in bereits bestehende, längere Dienste wechseln können. Auch ältere Menschen sollen das mehrmonatige "Deutschland-Praktikum" absolvieren können, Arbeitgeber sollen Berufstätige dafür freistellen müssen.

Verpflichtend soll das Kurz-Praktikum nicht sein, anders als vor einigen Monaten kurzzeitig angedacht. Organisiert werden soll es demnach über eine unkomplizierte und schnelle Online-Plattform. Auch einige hundert Euro monatliche Vergütung - orientiert an anderen Freiwilligendiensten - soll es geben. Ein Bonus bei der Studienplatz-Vergabe ist laut CSU ebenfalls denkbar, hier wären aber vor allem die Bundesländer und Universitäten in der Pflicht.

"Zukunftskonto" mit bis zu 3.500 Euro?

Für Teilnehmer am "Deutschland-Praktikum" und anderen Freiwilligen-Diensten, die unter 27 Jahre alt sind, soll es nach dem Willen der CSU als Anreiz auch ein zweckgebundenes "Zukunftskonto" geben. Darauf soll der Staat bis zu 3.500 Euro einzahlen, von denen die jungen Menschen etwa den Führerschein, Sprachtests oder andere Ausbildungskosten bezahlen können.

Vom Bundeswehr-Verband gab es bereits vor einigen Monaten Unterstützung für die Pläne. Eher zurückhaltend ist man dagegen aktuell bei Caritas und Diakonie in Bayern. Zwei bis drei Monate seien im sozialen Bereich zu kurz, heißt es dort. Georg Falterbaum, Caritas-Direktor der Erzdiözese München und Freising, sagte dem BR, man arbeite im sozialen Bereich intensiv mit Menschen zusammen - das kriege man von der einen auf die andere Woche nicht hin. Ein mögliches "Zukunftskonto" bewertet er aber positiv.

Diakonie: Fokus auf Fachkräftemangel

Bei der bayerischen Diakonie heißt es: Prinzipiell ist es eine gute Idee, wenn junge Menschen die gesellschaftlich relevanten Tätigkeitsfelder kennenlernen. Allerdings änderten Freiwillige nichts am bestehenden Fachkräftemangel, etwa im Pflegebereich. Momentan absolvieren laut dem Bundesfamilienministerium jedes Jahr gut 80.000 Menschen in Deutschland einen Freiwilligendienst. Die Bundeswehr tut sich dagegen teilweise schwer, geeignetes Personal zu finden.

Ob das "Deutschland-Praktikum" kommt oder nicht, dürfte sich in absehbarer Zeit entscheiden. Die CSU will mit ihrem Konzept in Berlin nun auf CDU und SPD zugehen. Seit der von CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg vorangetriebenen Aussetzung der Wehrpflicht 2011 gibt es vor allem bei den konservativen Parteien immer wieder Überlegungen, wie man junge Menschen gezielt zur Bundeswehr oder auch in soziale Tätigkeiten locken kann. Im vergangenen Sommer hatte sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sogar für eine allgemeine Dienstpflicht ausgesprochen.