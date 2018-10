CSU knapp vorn bei Unter-18-Jährigen

Ob Kulmbach, Nürnberg, Ingolstadt, München oder Altötting: In 450 Wahllokalen in Bayern konnten die Jugendlichen am 4. und 5. Oktober ihre Stimme abgeben. Initiiert wurde die Aktion vom Netzwerk U18. Bei der Wahl konnten alle Unter-18-Jährigen ausprobieren, wie das Wählen funktioniert.

Die ersten Hochrechnungen liegen vor (Stand: 5.10.18, 21.45 Uhr): Danach geht die CSU als knapper Wahlsieger hervor. Um 22 Uhr lagen die Konservativen mit 24,22 Prozent vor den Grünen mit 23,23 Prozent. Auf Platz drei folgt die SPD mit 11,36 Prozent. Die AfD kommt auf 8,31 Prozent der Stimmen, die FDP auf 6,09 Prozent, die Freien Wähler auf 5,46 Prozent.

Übrige Parteien weit abgeschlagen

19 Parteien standen insgesamt zur Wahl. Nicht ins Parlament kämen danach Die Linke, die Piraten und die übrigen Parteien. Wählen durften alle Kinder und Jugendlichen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Nach unten gab es keine Altersbeschränkung. Die U18-Wahl wird organisiert vom Netzwerk U18, das aus dem Deutschen Kinderhilfswerk, dem Bundesjugendring, den Landesjugendringen und verschiedenen Jugendverbänden besteht.

Ein Blick in die Regionen

Im schwäbischen Neu-Ulm führte ebenfalls die CSU mit 27,09 Prozent, gefolgt von der SPD. Dicht beieinander liegen B90/Die Grünen mit 16,46 Prozent und die AfD mit 15,82 Prozent. Auch in Schweinfurt entschieden sich die meisten Wähler für die CSU mit 24 Prozent, dicht gefolgt von den Grünen mit 21,05 Prozent, der SPD mit 13,10 Prozent und der AfD mit 10,15 Prozent.

Ergebnisse, die Parteien aufhorchen lassen

In Marktoberdorf sind die Grünen klarer Sieger mit 30,09 Prozent, genauso in München-Schwabing. Da erreicht die Partei ein Traumergebnis von 52,11 Prozent, in Starnberg 37,93 Prozent, in Erlangen 43,90 Prozent. In Nürnberg-West führt die SPD mit 25,19 Prozent, im Kreis Haßberge die CSU mit 32,21 Prozent.

U18-Wahl

Die U18 Wahl soll für Jugendliche der Anlass sein, sich mit Politik zu beschäftigen. Gleichzeitig sollen die Anliegen der Minderjährigen zur Sprache kommen. Um einen gültigen Stimmzettel abzugeben, mussten die Jugendlichen nur ihre Zweitstimme abgeben und ihr Kreuz bei einer Partei setzen. Es gab auch die Möglichkeit, zusätzlich eine Erststimme abzugeben und einen Direktkandidaten zu wählen. Auch die Wahl der Jugendlichen ist geheim und findet in Wahlkabinen statt.