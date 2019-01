CSU-Klausur in Seeon: Söder möchte keine weiteren Asyldebatten

Söder will keine weiteren Debatten über die Asylpolitik führen. Allerdings zeigte er sich nach den gewalttätigen Übergriffen in Amberg offen, rechtliche Lücken zu schließen: "Wir wollen keine erneute Grundsatzdiskussion übers Asylthema, sondern wir wollen praktische Lösungen", sagte Söder bei seiner Ankunft am Tagungsort.

Söder gibt Asylthema nicht mehr oberste Priorität

Söder will die CSU auch offener gestalten und weiblicher machen. Außerdem müsse die Wirtschaftspolitik wieder ins Zentrum rücken, sagte der designierte CSU-Chef und erklärte. "Das ist ein Jahr, das von drei Begriffen geprägt wird - von Erneuerung, von Partnerschaft, aber auch von Profil."

Droht ein neuer Richtungsstreit?

CSU-Generalsekretär Markus Blume wollte deswegen aber keinen neuen Richtungsstreit erkennen. Es gehe darum die ganze Bandbreite der Volkspartei wieder zum tragen zu bringen. Das gelte auch für die Asylpolitik. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte bei seiner Ankunft, er wolle noch im Januar Vorschläge machen und deswegen auch die Vorfälle in Amberg noch einmal beleuchten. "Das ist keine Sache, die man aus der Hüfte schießt, sondern die man sorgfältig prüft." Man analysiere jetzt den Amberger Fall, ob eine Ergänzung notwendig sei.

Noch rechtliche Lücken bei Abschiebung von Straftätern

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Bundestagsgruppe, Stefan Müller, sagte mit Verweis auf die gewalttätigen Übergriffe von Asylbewerbern in Amberg, der Vorfall zeige, dass es noch rechtliche Lücken gebe, weil es derzeit nicht möglich sei, die Straftäter abzuschieben. Zum einen müssten diese Lücken geschlossen werden, zum anderen müssten - wenn die entsprechenden Voraussetzungen bestünden - Täter zeitnah abgeschoben werden, so Müller.