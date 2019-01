CSU-Klausur in Seeon: Ja zu Europa und Ja zur CDU

Die CSU ist im Erneuerungsmodus im verschneiten Seeon. Am letzten Tag der Klausur begrüßen die Bundestagsabgeordneten prominente Gäste: die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und den Parteifreund und Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für die Europawahl im Mai, Manfred Weber.

Ein Niederbayer für Europa

Neu wäre tatsächlich, wenn der CSU-Mann Manfred Weber EU-Kommissionspräsident würde. Dafür brauchen die Konservativen ein gutes Wahlergebnis. Die CSU steht geschlossen hinter Weber. Der betont, die CSU sei schon immer eine pro-europäische Partei gewesen. Für Bayern gebe es keine andere Zukunft als eine europäische. Gleichzeitig wolle die CSU ein geerdetes und Bürgernahes Europa, so Weber. Mit einem klaren Ja zu Europa will die CSU in den Europawahlkampf ziehen.

Schulterschluss mit CDU

Einen Neuanfang will die CSU auch in ihrem Verhältnis zur Schwesterpartei CDU. Nach einem gemeinsamen Essen am Vorabend werden die CSU-Bundestagsabgeordneten am Vormittag mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer diskutieren und ein Signal der Geschlossenheit senden. Der designierte CSU-Chef Markus Söder hatte bereits am ersten Tag der Klausur deutlich gemacht, die CSU wolle ein verlässlicher und konstruktiver Partner sein.