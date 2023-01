CSU-Klausur in Seeon: Gemeinsam gegen das "Ampel-Chaos"

Alexander Dobrindt und Boris Rhein eint viel: Sie stehen gerade gemeinsam im Hof des Klosters Seeon, sind Unionspolitiker, haben als solche Landtagswahlen vor sich, rüffeln bei jeder Gelegenheit die Ampel und beschwören fast genauso oft das Miteinander von CDU und CSU. Kurz, man habe "an allen Stellen festgestellt, dass wir eine hundertprozentige Übereinstimmung haben", bilanziert Dobrindt den Austausch mit seinem letzten Gast in Seeon. Boris Rhein nickt, die Union sei "immer dann stark, wenn sie miteinander arbeitet".

"Gehampel" oder "Tiki-Taka"?

Hundertprozentige Übereinstimmung? Natürlich gibt es Unterschiede: CSU-Chef Markus Söder hatte in Seeon von "Ampel-Tiki-Taka" gesprochen, Rhein wettert nun gegen das "Ampel-Gehampel". Dobrindt aber kittet sogar diesen begrifflichen Spalt: Beides seien "Unterkategorien von Ampel-Chaos".

"Typische CSU-Haltung"

Laut Dobrindt, dem Gastgeber von Seeon, ist die Botschaft der Klausur klar: "CDU und CSU, wir stehen zusammen." Boris Rhein nickt. Ihm liege "die typische CSU-Haltung" sehr nahe, nämlich "moderne Volkspartei mit einem mitfühlenden Konservatismus". Dass Dobrindt nicht nickt, heißt nichts, weil er nie nickt, sondern bestenfalls zustimmend schaut. Das ist jetzt der Fall.

Das Harmonie-Beschwören ruft in Erinnerung, dass es ja nicht immer so war. Die wilden Kämpfe um Flüchtlingspolitik und Kanzlerkandidatur, in der Folge verlorene Wahlen, all das ist noch nicht lange her. Es wirkt aber, als habe die Union tatsächlich entschieden, den Gegner bis auf weiteres außerhalb zu suchen.

Also die Ampel. Der Vorwurf der Zögerlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die CSU-Klausur: Die Bundesregierung "hat gezögert, hat gezaudert", sagt nun auch Boris Rhein. Er meint die Waffenlieferungen an die Ukraine. Immerhin, das wird anerkannt, würden nun endlich Schützenpanzer zur Verfügung gestellt. Kampfpanzer müssten aber rasch folgen: "Ich weiß nicht, auf was der Bundeskanzler eigentlich noch warten will", drängt Dobrindt.

"Kinder statt Cannabis"

Zudem verlangt die CSU mehr Engagement gegen den Mangel an Medikamenten. Es könne nicht sein, dass insbesondere Arzneien für Kinder teils nicht erhältlich seien. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) solle einen Gipfel einberufen, mit Bund, Ländern und Pharmaindustrie, um die Versorgung zu sichern. Dobrindt findet auch hier eine eingängige Formel: "Kinder statt Cannabis", sagt er in Anspielung auf den Ampel-Plan, den Konsum von Cannabis in Teilen zu erlauben.