CSU-Klausur in Kloster Banz: "Mehr Staat auf dem Energiemarkt"

Kritik am neuen Ampel-Entlastungspaket

Andererseits: Auch dem Freistaat Bayern würde die kalte Progression laut Finanzministerium kommendes Jahr rund 700 Millionen Euro bescheren. Geld, auf das Finanzminister Albert Füracker (CSU) dann doch ungern verzichtet: Bliebe es aus, müsste der Freistaat "Leistungen zurücknehmen und weniger investieren". Keine verlockende Perspektive für eine Regierung, umso weniger in einem Landtagswahljahr. "Ich weiß nicht, warum wir Investitionen zurückfahren sollen, nur um Entlastungen des Bundes zu finanzieren", sagt Füracker. Also Steuersenkungen ja, aber nur, wenn sie auch der CSU zugeschrieben werden?

Gesprächsbedarf in der Fraktion

Nicht alle christsozialen Abgeordneten können das Abrücken von steuerpolitischen Kernforderungen so richtig nachvollziehen. Darüber zu diskutieren, hatte die Fraktion bisher keine Gelegenheit, wegen der Sommerpause. Bei der Klausur in Kloster Banz will sie das nun nachholen.

Input zu Energiefragen erwartet sie sich von Egon Leo Westphal, Vorstandschef der Bayernwerk AG. Er wird am Mittwoch zur Klausur reisen. An diesem Tag soll auch Parteichef Markus Söder seine Grundsatzrede halten.

Andrea Nahles "durchaus sehr kompetent"

Bereits heute kommt eine Frau, mit der die CSU eine wechselvolle Geschichte verbindet: Andrea Nahles, seit August Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Sie leiste "durchaus sehr kompetente Arbeit", lobt Kreuzer. Nicht immer klang das so: Vor zehn Jahren, als SPD-Generalsekretärin, war Nahles für die Christsozialen und ihren damaligen Generalsekretär Alexander Dobrindt zunächst eine Art Lieblingsgegnerin. Nahles zahlte unter anderem damit zurück, dass sie von "CSU-Filz" sprach, Dobrindt "Stammtischkasper" nannte und seinen Nachnamen auf der zweiten Silbe betonte.

Später dann, als SPD-Chefin und Bundesministerin, arbeitete Nahles in großen Koalitionen mit den Christsozialen und namentlich Dobrindt gut zusammen. Aus dem Gegen- wurde ein Miteinander.

Nun kommt Nahles als Behördenleiterin und soll mit der CSU-Landtagsfraktion auf die ungewisse Zukunft der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes schauen: Kreuzer will mit ihr besprechen, "bei welchem Szenario was zu erwarten ist, und was wir gemeinsam tun können".