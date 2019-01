CSU-Klausur in Banz: Unionsfraktionschef Brinkhaus zu Gast

Der Chef der Landtags-CSU, Thomas Kreuzer, will die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Berlin nicht der Regierungsebene überlassen. Deshalb kommen heute Parlamentarier aus Berlin nach Bayern. Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und Ralph Brinkhaus, der Chef der Unionsfraktion im Bundestag. Brinkhaus und Kreuzer hatten zum Jahresauftakt darauf hingewiesen, dass es kein "Automatismus" sei, dass die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auch Kanzlerkandidatin werde.

AKK und K-Frage

Das wirkte wie ein kleines Störfeuer in der sonst deutlich beteuerten Harmonie in der Union. Davon wollte Kreuzer bei der Klausurtagung in Banz nichts mehr wissen. Er habe lediglich eine "Binsenweisheit" ausgesprochen. Das sei nicht gegen die CDU-Vorsitzende gerichtet gewesen, sagte Kreuzer.

Söder: Parteichefs haben Vorschlagsrecht

Der designierte CSU-Vorsitzende Markus Söder erhebt für seine Partei den Anspruch, beim Kanzlerkandidaten der Union mitzureden:

"Aus meiner Sicht ist das ganz klar. Die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU haben da das Vorschlagsrecht. Am Ende wird dann gemeinsam entschieden. Das war immer schon das Privileg." Der designierte CSU-Chef Markus Söder

Beim Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten in Seeon vor zwei Wochen hatte sich die neue CDU-Chefin viel Zeit genommen, um zu diskutieren.

Brinkhaus spricht von "Lernkurve"

Heute soll der Besuch von Unionsfraktionschef Brinkhaus das gute Verhältnis der Unionsschwestern untermauern. CSU und CDU zwei eigenständige Parteien, die ihre Gemeinsamkeiten betonen, so formulieren es die Parteispitzen.

Brinkhaus sprach kürzlich von einer "Lernkurve" der Union. Die heftigen Auseinandersetzungen zwischen CSU und CDU, namentlich zwischen Seehofer und Merkel, soll es, so beschwören sie es in der Union, künftig nicht mehr geben.