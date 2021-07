CSU-Klausur: Laschet soll "bayerische Belange" berücksichtigen

Das Kloster Seeon hat nur eine Bushaltestelle - keinen Bahnhof. Das macht es unmöglich, dass Armin Laschet im Schlafwagen anreist. Dass er gern so reisen würde, befürchtet die CSU. Vor einigen Monaten, als die Kanzlerkandidatur noch umkämpft war, wies Markus Söder darauf hin, "mit dem Schlafwagen gewinnt man keine Bundestagswahl“.

"Maximale Mobilisierung"

Heute ist CDU-Chef Laschet Kanzlerkandidat der beiden Schwesterparteien. Wenn er morgen nach Seeon kommt, kann er sich einerseits auf Loyalitätsbekundungen einstellen. "Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass Laschet Bundeskanzler wird", sagt Gastgeber Alexander Dobrindt im Gespräch mit BR24. In der Vergangenheit seien zwar "Fragen aufgemacht worden", im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur. Jetzt aber "wird zusammengehalten".

Andererseits aber will der Landesgruppenchef auch eine klare Ansage machen: "Es geht am Schluss um maximale Mobilisierung!"

Darauf ist Laschet bisher erkennbar nicht aus. Im Gegenteil, seine Strategie ist Demobilisierung. Dass die Union in den vergangenen Wochen zulegte, in den Umfragen von unten an der 30-Prozent-Marke kratzt, schmälert die Sorge der CSU kein bisschen. Das dürften die Bayern ihrem Ehrengast in Seeon darlegen.

Und zwar nicht nur Dobrindt allein. Auch Markus Söder wird in Seeon sein. Heute, zum Auftakt, wird der CSU-Chef vor den Berliner Abgeordneten eine Grundsatzrede halten. Morgen dann wird er mit Dobrindt den Kanzlerkandidaten in Empfang nehmen.

CSU will dauerhafte Homeoffice-Pauschale

Laschet wird sich in Seeon nicht nur Stilkritik anhören müssen. In wenigen Tagen will der CSU-Vorstand ein eigenes Wahlprogramm verabschieden, das das gemeinsame Programm beider Unionsparteien ergänzt. In Seeon wird es einen weiteren Vorgeschmack darauf geben. Dass die CSU die Mütterrente ausweiten will, ist bekannt.

Dobrindt kündigt außerdem die Forderung an, die Homeoffice-Pauschale zu erhöhen und zu verstetigen. Derzeit können Berufstätige in ihrer Steuererklärung bis zu 600 Euro als Werbungskosten geltend machen. Die CSU will die Pauschale auf tausend Euro angeben und entfristen.

BR24 exklusiv: "Staatliche Trinkwasser-Garantie“

Ein weiterer Punkt: eine staatliche Trinkwasser-Garantie. "Die Trinkwasserversorgung ist bei der öffentlichen Hand gut aufgehoben, und das soll auch so bleiben“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Klausur, die BR24 in Auszügen vorliegt. Demnach wollen die CSU-Abgeordneten die öffentliche Eigentums-Garantie für Trinkwasser "rechtlich bindend festschreiben".

Auf die Frage, wer denn die Wasserversorgung privatisieren will, verweist Dobrindt zum einen auf entsprechende Erwägungen der EU-Kommission: Sie hatte vor Jahren geplant, die Wasserversorgung für den Wettbewerb zu öffnen, das dann aber aufgegeben. Zum anderen erinnert Dobrindt an das Land Berlin, das seine Wasserbetriebe vor gut zwanzig Jahren vorübergehend teilprivatisiert hatte. Solchen Entwicklungen will Dobrindt "einen klaren Riegel vorschieben". Spekulationsgeschäfte sollen ausgeschlossen werden.

Warnung an Laschet

Dass Laschet sich alle Forderungen der CSU zu eigen macht, ist nicht zu erwarten. Der CDU-Chef selbst war es, der die Aufnahme der erweiterten Mütterrente ins gemeinsame Wahlprogramm der Union verhinderte. Die CSU hat das Anliegen inzwischen zur Bedingung für einen Koalitionsvertrag erklärt. Jetzt schiebt Dobrindt Richtung Laschet hinterher, es wäre "vernünftig, dass man sich mit diesen Ideen der CSU weiter auseinandersetzt". Und damit es keine Missverständnisse gibt: "Gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union hat es immer gutgetan, wenn sie die besonderen bayerischen Belange auch berücksichtigt haben.“

Könnte sein, dass Laschet in Seeon seine ganzen Demobilisierungskünste aufbieten muss.