CSU-Klausur: Abwrackprämie für "Energiefresser"

Schon das Motto der Klausur zeigt, dass die CSU in der Opposition angekommen ist. Regierte sie noch in Berlin, könnte sie schwerlich "Mut zur Entscheidung" einfordern. Solchen Mut verlangt die CSU nun von der Ampel: "Wir brauchen Mut zur Entscheidung statt Dauer-Streit und Zauderei", sagt der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt. Die Beschluss-Entwürfe für das Treffen, die BR24 vorliegen, sind in durchweg knackigem Ton verfasst. Erkennbar ist das Bemühen, die Bundesregierung vor sich herzutreiben.

Die Abwrackprämie für "Energiefresser" soll nach dem Willen der CSU jeder bekommen, der durch den Austausch einer Waschmaschine oder eines Kühlschranks 30 Prozent Strom einspart und das alte Gerät sachgerecht entsorgt. "Wir brauchen wirksame Anreize zum Energiesparen statt Habeck-Bevormundung", sagt Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit Blick auf den grünen Bundeswirtschaftsminister. Robert Habeck setzt derzeit auf Sparappelle, zuletzt bat er Unternehmen mit Büroräumen, weniger zu heizen.

Priorität für Straßenbau

Die CSU im Bundestag spricht sich vor ihrer Banz-Klausur außerdem für eine "mutige Unternehmenssteuerreform" aus. Deutschland sei Hochsteuerland, von den hundert wertvollsten Unternehmen der Welt sei kein einziges mehr aus Deutschland. "Wir brauchen deshalb jetzt ein klares Aufbruchssignal für unsere Wirtschaft." Konkret wird die CSU im Beschlussentwurf nicht.

Um die Infrastruktur auszubauen, setzt die christsoziale Landesgruppe vor allem auf den Ausbau der Straßen. Die CSU-Verkehrsminister hätten die Investitionen in die gesamte Infrastruktur von 10 auf 19 Milliarden Euro erhöht. "Wir erwarten von der Bundesregierung den weiteren Anstieg der Mittel in gleichem Maße." Erhalt und Ausbau der Straßen müssten dabei "weiterhin höchste Priorität haben". Auch das Schienennetz müsse ausgebaut werden.

Wissing: "Flughafen-Chaos beenden"

Weiter verlangt die CSU "Mut zur Entscheidung für einen handlungsfähigen Staat". An erster Stelle nennt sie das Flughafen-Chaos: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) müsse einen Flugreise-Gipfel einberufen. "Wir fordern, dass Urlaubsflieger abheben und nicht der Verkehrsminister", heißt es im Beschlussentwurf.

Zu einem starken Staat gehört für die CSU im Bundestag auch eine "Bundesfinanzpolizei": Sie soll die Gelder russischer Oligarchen und organisierter Krimineller aufspüren und beschlagnahmen. Wo immer möglich, soll der Besitz von Oligarchen zum Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.

Raketenschutzschirm für ganz Deutschland

Um ihr gegen Russland zu helfen, soll Deutschland nach dem Willen der CSU der Ukraine mehr Waffen liefern. Die Bundesregierung könne und müsse sich stärker für das von Russland angegriffene Land engagieren. Weiter verlangen die christsozialen Bundestagsabgeordneten einen "Iron Dome für Deutschland". Gemeint ist ein Raketenschutzschirm nach dem Vorbild Israels. Noch vor kurzem hatte die CSU eine solche Kuppel lediglich für Berlin gefordert.

Um eine lange Rezession zu verhindern, hält die CSU Konjunkturpakete und Entlastungen für nötig. Zugleich müsse die Ampel stabile Haushalte vorlegen, statt in einem halben Jahr "mehr neue Schulden anzuhäufen als sechs Kanzler von Adenauer bis Kohl in 40 Jahren zusammen".

Söder und Merz in Banz

"Führung statt Verzagtheit" fordert Alexander Dobrindt. Als ersten Gast wird er Parteichef Markus Söder in Banz begrüßen. Mal sehen, ob Söder lediglich die Ideen seiner Landesgruppe aufgreift oder, wie er es gern tut, seinen eigenen Akzent setzt. Außerdem kommen der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und zum Abschluss am Donnerstag CDU-Chef Friedrich Merz.