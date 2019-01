CSU in Seeon: Harmonie im Schneegestöber

Donnerstagabend im verschneiten Innenhof von Kloster Seeon: Im Scheinwerferlicht der Fernsehkameras steigt Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Auto. Betont herzlich mit Bussi links, Bussi rechts, Umarmungen, Neujahrswünschen und kleinen Späßen empfängt das Begrüßungskomitee der CSU-Landesgruppe die neue CDU-Chefin.

Söder will die CSU "durchlüften"

Der designierte CSU-Chef Markus Söder ist zwar nicht dabei. Der hat allerdings am Tag eins der Klausur in Seeon schon deutlich gemacht, wo es hin gehen soll mit der CSU im Jahr 2019, das die Christsozialen zum Jahr der Erneuerung ausgerufen hat. Es sei wichtig, die CSU "durchzulüften", sagte Söder. Die CSU müsse auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren und konstruktiver und sympathischer werden - außerdem weiblicher, jünger und offener. Söder will nicht mehr nur das Thema Migration spielen, er spricht mit Soli-Abschaffung und Senkung der Unternehmenssteuer wirtschaftspolitische Themen an.

Seehofer überlässt das Feld anderen

Kein Streit mehr, nicht CSU-intern und nicht mit der Schwesterpartei, so lautet ein Vorsatz fürs neue Jahr. Der scheidende CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hält sich daran, zu den großen Leitlinien der Partei äußert er sich in Seeon nicht mehr. Er spricht als Bundesinnenminister, der er ja bleiben soll, und lässt deutlich Wehmut durchblicken. Diese Stunden in Seeon seien für ihn ein besonderer Moment, weil er zum letzten Mal als Parteivorsitzender der CSU eine Winterklausur seiner Partei begleite.

Weber warnt vor AfD

Andere haben jetzt das Sagen: Manfred Weber zum Beispiel, der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen (EVP) für die Europawahl im Mai. Ein bürgernahes Europa will er, das sich in Sachen Außenpolitik stärker zu Wort meldet. Weber warnt bei seinem Besuch in Seeon mit Blick auf den Brexit vor der AfD.

"Großbritannien ist im politischen Chaos, wer dieses Chaos auch in Deutschland will, muss AfD wählen. Der wird bekommen, was die Briten auch bekommen haben, weil sie Populisten gefolgt sind. Für mich ist die Botschaft: Es ist tausendmal besser, Europa zu erneuern als Europa zu verlassen oder gar zu zerstören." Manfred Weber, CSU

"Weltpremiere" mit Kramp-Karrenbauer in Seeon

Ja zu Europa und Ja zur Union - diese Signale sollen ausgehen von Seeon 2019. Der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde viel Raum gegeben. Ungewöhnlich viel Raum, auch in der Abschlusspressekonferenz. CSU Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einer "Weltpremiere" und von einem klaren Signal, dass die Union die Balance halten wolle zwischen Zusammenhalt und Debatte. Kramp-Karrenbauer pflichtete Dobrindt bei. Die Stärke in der Vergangenheit von CDU und CSU sei es gewesen, so Kramp-Karrenbauer, sich nicht als deckungsgleiche Partei zu definieren, sondern das zu betonen, was die Schwestern in einem großen Konsens verbindet, aber auch die Eigenarten zu akzeptieren.

Dobrindt spricht von "Geist von Seeon"

Sie sprach von einem gemeinsamen Geist, Herausforderungen anzugehen. Dobrindt nahm dieses Stichwort auf und beschwor in Anspielung an den Geist von Kreuth den "Geist von Seeon", der für Optimismus und ein Miteinander stehen soll.

Schneegestöber und Winterlandschaft draußen, Harmonie drinnen - diese Inszenierung ist der CSU zum Jahresauftakt gelungen. Die Frage ist, ob die Harmonie anhält, wenn der Schnee geschmolzen ist.