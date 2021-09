CSU im Wahlkampf-Endspurt: Warnung vor Links kommt vor Inhalten

Vor der Aufzählung eigener Positionen kommt die Warnung vor den anderen: Wie schon die jüngsten Wahlkampfreden von CSU-Spitzenpolitikern beschwört auch der Entwurf für den Leitantrag zum CSU-Parteitag ausführlich die Gefahr eines Linksbündnisses in Deutschland herauf. Fast ein Viertel des siebenseitigen Papiers des CSU-Vorstands, das auf dem Parteitag am Freitag und Samstag in Nürnberg beschlossen werden soll und dem BR vorliegt, befasst sich mit der eindringlichen Warnung vor einem "Linksrutsch".

"Die Folgen eines Linksrutsches wären verheerend", heißt es darin. "Schon die Umsetzung einzelner Wahlziele von SPD, Grünen und Linken gefährdet den Wohlstand unseres Landes." SPD und Grüne sind nach Darstellung der CSU gewissermaßen Wölfe im Schafspelz: Ihre Programme und Personen seien dezidiert links. Zwar würden sie "derzeit versteckt, aber nach dem Wahltag werden sie sehr präsent". Die Folgen wären nach Angaben der Christsozialen: Steuererhöhungen für Millionen Familien, Massenarbeitslosigkeit, Enteignung, Schuldenkrise, außenpolitischen Isolation Deutschlands, Verlust von Freiheit und Sicherheit.

Söder: Den Deutschen vor Augen führen, worum es geht

Auch im Interview mit dem Deutschlandfunk warnt CSU-Chef Markus Söder am Morgen erst einmal vor einer linken Bundesregierung, bevor er auf das eigene Programm zu sprechen kommt. "Ich glaube, dass gerade der Hinweis auf eine mögliche Linkskoalition doch vielen Deutschen nochmal vor Augen führt, um was es geht: möglicherweise eben dann höhere Steuern, höhere Schulden und weniger Sicherheit."

Die Nervosität in der CSU ist groß - insbesondere wegen der jüngsten Umfrageergebnisse. "Das ist schon eine sehr ernste Situation", betont Söder. Vor wenigen Monaten noch schien alles auf ein schwarz-grünes Bündnis hinauszulaufen, für das Söder Sympathien erkennen ließ. Jetzt steckt die Union in einem historischen Umfragetief, auch für die Grünen ging es etwas abwärts, während die von so manchem totgesagte SPD im jüngsten ARD-Deutschlandtrend plötzlich an CDU und CSU vorbeizog. Würde die Bundestagswahl am 26. September ähnlich ausgehen, wäre ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei rechnerisch möglich.

CSU-Chef glaubt nicht an Rot-Schwarz

Die CSU warnt, dass eine solche linke Koalition keine abstrakte, sondern eine sehr konkrete Gefahr sei. Laut Söder muss jedem klar sein: "Wenn eine Stimme Mehrheit reicht, dann gibt es eine Linksaußen-Regierung." Der CSU-Chef verweist darauf, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz es in der ARD-"Wahlarena" am Dienstagabend als sein Ziel bezeichnet hatte, dass die Union nicht mehr in der Regierung kommt. "Damit sind die Karten ganz klar gelegt", so Söder. Eine Neuauflage der Großen Koalition unter Führung der SPD hält der CSU-Chef für unwahrscheinlich: "Ich glaube nicht, dass das stattfindet. Ich kann mir das nicht vorstellen."

Im Leitantrag betont die CSU-Spitze, weder SPD noch Grüne, weder Olaf Scholz noch Annalena Baerbock hätten ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen. Aber auch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP würde aus Sicht der CSU zu einem Linksrutsch führen: "Die FDP wird jede Gelegenheit nutzen, um zu regieren. Durchsetzen wird die FDP dabei nichts. Sie wäre lediglich Trittbrettfahrer einer linken Regierung."

Klimaschutz nicht in Söders Top 3

Lange erweckte Söder den Eindruck, im Wahlkampf einen deutlichen Fokus auf das Thema Klimaschutz legen zu wollen. Das würde auch der Stimmung in der Bevölkerung entsprechen - schließlich bezeichnen in Umfragen die Menschen in Deutschland wie in Bayern Umweltschutz und Klimawandel als als wichtigstes Problem. Söder inszenierte sich in den vergangenen Monaten als Taktgeber für den Klimaschutz und machte immer wieder mit neuen Forderungen Dampf.

Doch im Endspurt des Bundestagswalkampfs besinnt sich die CSU nun wieder mehr auf ihre klassischen Stammthemen. Auf die Frage nach drei inhaltlichen Stichpunkten, wie die Union wieder Land gewinnen wolle, nannte Söder im Deutschlandfunk: eine deutliche Entlastung für den Mittelstand, keine Aufhebung der Schuldenbremse, eine Stärkung von innerer und äußerer Sicherheit. Auf Nachfrage, warum es das Megathema Klima nicht in Söders Top 3 geschafft habe, versicherte der CSU-Politiker: "Wenn Sie fünf Punkte gesagt hätten statt drei, hätte ich das natürlich noch erwähnt."

Im Leitantrag verspricht die CSU zwar ein "engagiertes Eintreten für Klimaschutz" - einen eigene Passage dazu findet sich aber im gesamten Papier nicht. Auch hier stehen andere Positionen im Mittelpunkt.

"Eine echte Richtungsentscheidung"

Inhaltliche Überraschungen sind nicht dabei - die Positionen finden sich auch im gemeinsamen Wahlprogramm der Union oder dem eigenen der CSU. Das Ehegattensplitting soll beibehalten und um ein Kindersplitting ergänzt werden, ein Generationen-Pensionsfonds soll geschaffen werden, "ideologischen Verboten wie Dieselfahrverboten oder Tempolimits" wird eine Absage erteilt. Für Unternehmen sollen Abschreibungsmöglichkeiten verbessert und die Besteuerung gesenkt werden, die Gastronomie soll durch eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen gestärkt werden. Die Mütterrente für alle wird erneut zur "unverhandelbaren Koalitionsbedingung" erklärt. Die Christsozialen sind strikt gegen höhere Erbschaftssteuern und "Angriffe auf das Eigentum".

Zudem verspricht die CSU höhere Strafen für Gewalt gegen Einsatzkräfte und erteilt einem "Öko-Diktat" für Landwirte eine Absage: "Unsere Bäuerinnen und Bauern haben schon mehr für den Klimaschutz getan als die meisten städtischen Klimademonstranten." Und die Partei betont, mit ihr sei ein "Türkei-Beitritt zur EU ebenso wenig zu machen wie eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme". Dafür soll die militärische Zusammenarbeit in Europa ausgebaut werden. Dabei erhebt die CSU den Urnengang am 26. September zur Schicksalswahl: "Die Bundestagswahl ist für jeden Einzelnen eine echte Richtungsentscheidung."

Wie die Warnung vor einem Linksbündnis so zielen auch diese thematischen Schwerpunkte wohl darauf ab, auf den letzten Metern noch CSU-Stammwähler zu mobilisieren - und sie insbesondere nicht an FDP oder Freie Wähler zu verlieren. Das zeigt sich auch an einer Formulierung wie: "Wir wollen nach Corona Freiheit zurückgewinnen statt aufgeben." Gerade an diesem Punkt haben FDP und Freie Wähler eine offene Flanke bei der CSU ausgemacht und positionieren sich als Kämpfer für die Freiheit gegen die staatlichen Einschränkungen, auf die Söder lange Zeit lautstark gepocht hatte.

"Können uns nicht vom Bundestrend abkoppeln"

Einmal mehr versichert Söder im Deutschlandfunk, dass er den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet "zu 100 Prozent" unterstütze. Der gemeinsame Kanzlerkandidat zeige großes Engagement. "Ich halte ihn für einen ganz starken Ministerpräsidenten als Kollegen und auch für jemanden, der absolut Kanzler kann." Er selbst trommle seit Wochen für die Union, betont der CSU-Chef. "Wenn alle so viel trommeln würden, so lang schon, stünden wir vielleicht ein bisschen besser da."

Tatsache ist aber auch, dass Söder selbst in den vergangenen Monaten immer wieder gegen Laschet gestichelt hatte - auch noch, nachdem er dem CDU-Chef im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union unterlegen war. Unter anderem warf er Laschet in einem Interview indirekt ein veraltetes Politik- und Demokratieverständnis vor. Noch Ende Juli warnte er - ohne Laschet beim Namen zu nennen - vor dem Versuch, in langsamer Geschwindigkeit "mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt fahren" zu wollen.

Die Messlatte für die Union legte er damals auf deutlich mehr als 30 Prozent. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend kam sie auf gerade einmal 20. Dafür, dass es auch für die CSU zweieinhalb Wochen vor der Wahl nicht rosig aussieht, macht Söder aber wiederum Laschets CDU mitverantwortlich, wenn er sagt: "Wir können uns nicht vom Bundestrend als solchem abkoppeln." Mit Sätzen wie diesem baut Söder schon seit Tagen erkennbar für den Fall einer Wahlpleite vor. Vor vier Jahren kreideten viele in der Partei die damals enttäuschenden 38,8 Prozent dem damaligen Parteichef Horst Seehofer an. Dieses Mal könnte es für die CSU noch weiter heruntergehen.