CSU im Umfrage-Tal, schlechtes Zeugnis für die AfD

Die CSU wartet auch knapp drei Monate nach der Landtagswahl weiter auf einen klaren Aufwärtstrend: Mit 35 Prozent im aktuellen BR-BayernTrend liegen die Christsozialen um den Ministerpräsidenten und designierten Parteichef Markus Söder bei der Sonntagsfrage sogar unter dem Wahlergebnis vom 14. Oktober (37,2 Prozent). Die absolute Mehrheit in Bayern, die über Jahrzehnte zum Selbstverständnis der CSU gehört hatte, ist damit noch immer in weiter Ferne.

Trost für die CSU

Trösten kann sich die CSU zumindest damit, dass ihre Regierungskoalition mit den Freien Wählern in der Umfrage insgesamt ein ordentliches Zeugnis bekommt: 57 Prozent der Wahlberechtigten sind mit der Regierungsarbeit zufrieden. Dabei sehen nicht nur Anhänger der Koalitionsparteien das Bündnis mehrheitlich positiv (CSU: 84 Prozent, FW: 64 Prozent), sondern auch FDP- und SPD-Sympathisanten (77 und 51 Prozent). Und auch die Arbeit von Ministerpräsident Söder kommt laut BR-BayernTrend bei 55 Prozent der Wähler gut an - das sind vier Prozentpunkte mehr als im Oktober.

Aiwanger will auf dem Teppich bleiben

Ordentlich zulegen konnte bei den Zustimmungswerten trotz eines schwierigen Starts im neuen Amt Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Seine Arbeit loben jetzt 49 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern - ein Plus von 9 Punkten. Auch für seine Partei geht es aufwärts: Mit 13 Prozent lägen die Freien Wähler derzeit über ihrem Wahlergebnis vom 14. Oktober (11,6 Prozent). Entsprechend positiv fällt Aiwangers Resümee aus: "Sehr zufrieden" seien die Freien Wähler, twitterte der Parteichef am Abend, versprach aber zugleich: "Wir bleiben auf dem Teppich."

Söder sieht sich bestätigt

Auch Söder sieht sich ungeachtet des vergleichsweise schlechten CSU-Umfragewerts durch den BR-BayernTrend insgesamt bestätigt: "Der Weg ist richtig, und wir müssen ihn jetzt konsequent und glaubwürdig fortsetzen." Er räumte aber ein, dass der Weg zurück zu den gewünschten Wahlergebnissen kein Sprint, sondern ein Marathon sein werde.

Grünen-Fraktionschefin motiviert

Über einen "schönen Start ins neue Jahr und Motivation für die Arbeit, die vor uns liegt" kann sich Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze freuen: Die Grünen erreichen ungeahnte Höhen. Schon bei der Landtagswahl wurden sie mit 17,6 Prozent klar zweitstärkste Kraft im Freistaat, in der neuen Umfrage können sie ihren Vorsprung weiter ausbauen und kommen mit 21 Prozent auf einen historischen Spitzenwert im BR-BayernTrend.

SPD verliert Vertrauen bei ihren Kernthemen

SPD-Fraktionschef Horst Arnold will das neuerliche leichte Minus gegenüber der Landtagswahl nicht als Rückschlag verstanden wissen: "Wir konsolidieren uns", sagt er. Doch die Sozialdemokraten bleiben wie bei der Landtagswahl (9,7 Prozent) mit jetzt noch neun Prozent weiter einstellig. Alarmierend dürfte für die SPD-Landesspitze vor allem der Blick auf die Kompetenzwerte bei sozialdemokratischen Kernthemen sein: Sowohl bei der sozialen Gerechtigkeit als auch auf den Feldern bezahlbarer Wohnraum sowie Schul- und Bildungspolitik trauen deutlich weniger Menschen als noch im Oktober der SPD zu, die Probleme zu lösen.

Schlechtes Zeugnis für die AfD

Immerhin liegt die SPD im BR-BayernTrend im Moment vor der AfD, weil diese in der Wählergunst mehr verliert. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die AfD nur noch auf 8 Prozent - am 14. Oktober hatte sie 10,2 Prozent erhalten. Auffällig sind in der Umfrage andere Zahlen zur AfD: Fast jeder Vierte (23 Prozent) begrüßt es zwar, dass die AfD im Landtag vertreten ist - zugleich stellen die Wahlberechtigten der Partei im Moment ein aber ein sehr schlechtes Zeugnis aus: Nur neun Prozent werten die Arbeit der AfD im Landtag positiv. Damit liegt sie mit großem Abstand hinter allen anderen Parteien. Nach Meinung von AfD-Landeschef Martin Sichert kam die Umfrage aber zu früh, um zu sehen, wie die Arbeit der AfD-Fraktion tatsächlich bewertet wird: "Da sind zwei Monate noch viel zu kurz."

Mit der FDP sind 24 Prozent zufrieden, mit der SPD 27 Prozent, mit den Grünen sogar 53 Prozent. Die CSU sehen 42 Prozent positiv, die Freien Wähler 45.

FDP enttäuscht

FDP-Landeschef Daniel Föst räumt dagegen ein, dass sie seine Partei natürlich "sehr viel mehr vorgenommen" habe. Auch wenn sich die Liberalen gegenüber der Wahl (5,1 Prozent) leicht auf 6 Prozent verbessern, bleiben sie Schlusslicht bei den im Landtag vertretenen Parteien. "Die Freien Demokraten sind bei sechs Prozent in Bayern noch unter Wert", betonte Föst.