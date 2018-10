CSU holt wohl oberfränkische Direktmandate

Nachdem mehr als die Hälfte der Stimmkreise in Oberfranken bei der Landtagswahl ausgezählt sind, zeichnet sich ab, dass die Direktmandate auch bei dieser Wahl wieder an die CSU-Kandidaten gehen. Je nach Stimmbezirk kommen die Grünen auf bessere Ergebnis als landesweit. Die SPD verliert fast überall massiv, einzig Hof birgt einen Hoffnungsschimmer: Klaus Adelt kommt derzeit auf 25,2 Prozent. In Bamberg-Land liegen die Sozialdemokraten bisher nur bei 6,63 Prozent.

Bamberg-Land bleibt wohl in CSU-Hand

Der Stimmkreis Bamberg-Land gilt als CSU-Hochburg und scheint das auch offenbar zu bleiben. Bisher sind 17 der 27 Stimmbezirke ausgewertet. Die CSU setzt sich deutlich mit 47,65 Prozent von den anderen Parteien ab. Zweitstärkste Partei ist die AfD mit 14,48 Prozent, gefolgt von den Grünen (11,03 Prozent) und den Freien Wählern (10,58 Prozent). Die SPD liegt aktuell bei 6,63 Prozent. Erstmals ist Holger Dremel von der CSU als Direktkandidat angetreten. Aktuell hat er 47,85 Prozent der Erststimmen holen können. Der Polizist ist Leiter der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Bamberger Stadt und auch für das Ankerzentrum zuständig. Auch bei der Zweitstimme liegt die CSU mit 51,76 Prozent deutlich vorne, gefolgt von der AfD mit 13,31 Prozent.

In Bayreuth liegt CSU-Kandidatin Gudrun Brendel-Fischer klar vorn

Im Stimmkreis Bayreuth Stadt zeichnet sich nach der Auszählung etwas mehr als der Hälfte der Stimmbezirke ein großer Vorsprung der CSU ab. Sie kommt bei den Erststimmen auf 41,97 Prozent. Es folgen die Grünen mit 13,71%, die Freien Wähler mit 12,50% und die SPD mit 12,04%. Die AfD erreicht bisher 9,22 Prozent. Bei den Zweitstimmen liegt die CSU mit 42,51% weit vor den Grünen mit 14,25%. Es folgen fast gleichauf die Freien Wähler mit 12,38% und der SPD mit 12.05%. Die AfD kommt auf 9,23%. CSU-Kandidatin Gudrun Brendel-Fischer hat bei den Erststimmen einen großen Vorsprung vor dem Neuling Tim Pargent von den GRÜNEN mit aktuell 13,87 %. Halil Tasdelen von der SPD erreicht bisher 12,05%.

Jürgen Baumgärtner (CSU) liegt klar vorn

Im oberfränkischen Stimmkreis Kronach, Lichtenfels ist mittlerweile die Hälfte der 297 Stimmbezirke ausgewertet worden. Demnach kommt die CSU bei den Zweitstimmen auf knapp 46%, die SPD auf knapp 14 Prozent, gefolgt von den Freien Wählern mit 11,18 Prozent. Die AfD hat 11,07 Prozent der Zweitstimmen erreicht, die Grünen 9,18 Prozent. Bei den Erststimmen liegt CSU-Kandidat Jürgen Baumgärtner bei aktuell 43,78% und damit sehr deutlich vor Ralf Pohl (SPD), der 12,62 Prozent erreicht hat. AfD-Kandidat Detlef Rauh liegt derzeit an dritter Stelle mit 11,38 Prozent. Jürgen Baumgärtner (CSU) hatte bei der Landtagswahl vor fünf Jahren das Direktmandat erhalten.

CSU bisher am stärksten - Grüne über 20 Prozent

In Coburg sind aktuell 44 der 70 Stimmbezirke ausgewertet. Stärkste Partei ist bisher die CSU mit 32,55 Prozent. Die Grünen (20,05 Prozent) liefern sich aktuell ein Kopf an Kopf Rennen mit der SPD (19,83 Prozent) – beide liegen knapp um 20 Prozent – und damit über dem landesweiten Ergebnis. Die AfD steht derzeit mit 9,48 Prozent auf Platz vier. Bei den Erststimmen liegt Martin Mittag von der CSU mit 32,55 Prozent vorne. Er entscheidet bisher das Duell mit SPD-Landrat Michael Busch klar für sich. Busch hat aktuell 19,83 Prozent und belegt nach Mittag und Ina Sinterhauf von den Grünen Platz drei der Erststimmen.

Auch in Wunsiedel/Kulmbach: Deutlicher Sieg für CSU

Zwei Drittel der Stimmbezirke sind ausgezählt und auch im Stimmkreis 408 Wunsiedel, Kulmbach zeichnet sich ein deutlicher Sieg der CSU ab. Sie erreicht bei den Zweitstimmen bisher 41,40 Prozent. Die SPD erreicht 13,75 Prozent, gefolgt von der AfD mit 11,84 Prozent, den Freien Wählern mit 11,74 Prozent und den Grünen mit 10,36 Prozent. Bei den Erststimmen ein ähnliches Bild: bisher 36,15 Prozent für die CSU, knapp 20 Prozent für die SPD, gefolgt von den Freien Wählern mit knapp 14 Prozent. Das Direktmandat müsste an CSU-Mann Martin Schöffel gehen. Er liegt mit 36,06 Prozent der Stimmen vor Inge Aures mit knapp 19,7 Prozent. Der AfD-Vertreter Gerd Kögler hat bei den Erststimmen bisher 11,85 Prozent erlangt. Kögler war vor der Wahl häufig angegriffen worden, weil er Rektor einer Grund- und Mittelschule ist, die das Siegel "Schule ohne Rassismus" trägt.