CSU holt bei Bundestagswahl alle Direktmandate in Schwaben

Die CSU erhält in allen schwäbischen Wahlkreisen das Direktmandat. Das steht fest, nachdem ein Großteil der Stimmen in Schwaben ausgezählt ist.

CSU in Augsburg vorn, Grüne zweitstärkste Kraft

So bleibt für Augsburg der CSU-Abgeordnete Volker Ulrich mit den meisten Erststimmen weiterhin Bundestagsabgeordneter. Außerdem ziehen Claudia Roth (Grüne) und Ulrike Bahr (SPD) über die Landeslisten in den Bundestag ein, auch Raimond Scheirich (AfD) und Alexander Meyer (FDP) haben gute Chancen, als Abgeordnete im neuen Bundestag zu sitzen.

Im Wahlkreis Augsburg-Land zieht Hansjörg Durz für die CSU wieder ins Parlament ein. Heike Heubach von der SPD könnte über die Landesliste ins Parlament einziehen, auch Rainer Kraft für die AfD holt wohl einen Sitz.

Auf Gerd Müller folgt Mechthilde Wittmann im Oberallgäu

Im Oberallgäu geht das Mandat an Mechthilde Wittmann, die zum ersten Mal für die Christsozialen kandidiert hat – und in der Kritik stand, weil ihr Lebensmittelpunkt nicht in der Region läge, weil sie in München gearbeitet hat. Sie folgt auf den früheren Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.

CSU-Neustart in Neu-Ulm geglückt

Im Landkreis Neu-Ulm hat Alexander Engelhard für die CSU das Direktmandat geholt, nachdem er als nahezu unbekannter Nachfolger für den langjährigen Georg Nüßlein angetreten war. Der hatte sich aufgrund der Masken-Affäre nicht mehr zur Wahl gestellt – und von der CSU in seinem Wahlkreis damit einen Neustart eingefordert.

Der langjährige SPD-Abgeordnete Karl Heinz Brunner zieht nicht mehr in den Bundestag ein, die Grünen-Abgeordnete Ekin Delingöz schafft den Einzug über die Landesliste ins Parlament.

Christsoziale Direktmandate im Ostallgäu und Donau-Ries

Stefan Stracke aus dem Ostallgäu verteidigt sein Direktmandat für die CSU im Bundestag. Um ihr Mandat bangen muss derzeit noch Susanne Ferschl, da die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnten.

Im Landkreis Donau-Ries liegt CSU-Direktkandidat Ulrich Lange weit vor der Konkurrenz, gute Chancen über die Landesliste hat auch Christoph Schmid (SPD).