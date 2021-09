CSU holt alle Direktmandate in Niederbayern

In Niederbayern gehen sämtliche Direktmandate an CSU-Politiker. Das hat das vorläufige Endergebnis der Stimmenauszählung in den niederbayerischen Wahlkreisen ergeben. Die CSU muss insgesamt aber Verluste hinnehmen.

Scheuer trotz Direktmandat im Wahlkreis Passau unzufrieden

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Scheuer hat sein Direktmandat im Wahlkreis Passau verteidigt. Der seit heute 47-jährige Bundesverkehrsminister hat den Wahlkreis mit 30,65 Prozent der Stimmen gewonnen. Auf den zweiten Platz kam Johannes Schätzl von der SPD mit 20,85 Prozent. Er steht auf der Landesliste der bayerischen SPD auf Platz 17. Bei den Zweitstimmen holte die CSU 33,26 Prozent, die SPD 17,26 Prozent und die Freien Wähler 13,72 Prozent.

Im Vergleich zur Wahl 2017 musste die CSU im Wahlkreis Passau bei den Erststimmen ein Minus von 16,8 Prozent, bei den Zweitstimmen von 8 Prozent verbuchen.

Die SPD gewinnt dagegen bei der Erststimme 3,11 Prozent dazu, bei den Zweitstimmen 2,3 Prozent.

Im Wahlkreis Passau lag die Wahlbeteiligung bei: 76,95 Prozent.