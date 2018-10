CSU holt alle Direktmandate in der Oberpfalz

Der neue Landtag ist gewählt. Alle Stimmkreise sind auch in der Oberpfalz ausgezählt. In der Oberpfalz und sogar bayernweit war Tirschenreuth der schnellste Stimmkreis bei der Auszählung. Tobias Reiß von der CSU holt das Direktmandat. Er bekam rund 47 Prozent der Erstimmen. Eines des besten CSU-Ergebnisse in der Oberpfalz.

Alle Direktmandate in der Oberpfalz bleiben nach dem Stand der Auszählung bei der CSU, auch das von Finanzminister Albert Füracker im Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Er gewann deutlich mit 50 Prozent der Stimmen. Nun macht er sich Gedanken über eine mögliche Koalition.

Knapper Vorsprung in Schwandorf

Im Stimmkreis Schwandorf hat sich Alexander Flierl wieder das Direktmandat gesichert, musste sich allerdings mit knapp 38 Prozent begnügen. Hinter ihm drei Kandidaten mit zweistelligen Ergebnissen: Der Landtagsabgeordnete Joachim Hanisch von den Freien Wählern sowie die Kandidaten Reinhard Mixl von AfD und Peter Wein von der SPD.

Den Stimmkreis Cham vertritt auch im neuen Landtag CSU-Mann Gerhard Hopp, er holte 44 Prozent der Stimmen. Bei den Gesamtstimmen sind vor allem die Freien Wähler stark: Gut 20 Prozent haben sie geholt, die SPD nur gut 5 Prozent. Über 15 Prozent dagegen bekam die AfD in dem Stimmkreis.

Den Stimmkreis Regensburg-Land vertritt auch im neuen Landtag Sylvia Stierstorfer, die CSU-Abgeordnete holte das Direktmandat mit rund 39 Prozent. In dem Stimmkreis ist die Stadt Neutraubling erwähnenswert. Nach dem Krieg gegründet als Vertriebenenstadt holte die AfD hier gut 14 Prozent.

Im Stimmbezirk Regensburg Stadt wurde im Zeichen der Korruptionsaffäre gewählt: Auch gegen den CSU-Abgeordneten Franz Rieger wird ermittelt. Er hat das Direktmandat wieder geholt, muss sich aber mit 28,2 Prozent zufrieden geben.

"Wir haben in Regensburg keine einfache Situation, aber ich glaube trotzdem, dass wir durch die bundespolitischen Themen überlagert worden sind. An den Infoständen ist man sich vorgekommen, als wäre man bei der Bundestagswahl." Franz Rieger

Rieger hat vor allem mit Jürgen Mistol von den Grünen einen starken Gegenkandidaten gehabt, bei der Auszählung blieb der Landtagsabgeordnete dicht an Rieger dran.

Die SPD liegt im Stimmkreis Regensburg Stadt noch hinten den Freien Wählern. Möglicherweise hat der Korruptionsprozess gegen SPD-Oberbürgermeister Wolbergs eine Rolle gespielt. Aber auch für die Bundespolitik habe man büßen müssen, meint die SPD-Abgeordnete Margit Wild.

Ende der Großen Koalition

Ähnliches hört man aus der nördlichen Oberpfalz. Der SPD-Oberbürgermeister von Weiden, Kurt Seggewiß, will notfalls aus der Großen Koalition aussteigen, um die SPD wieder zu stabilisieren.

Auch im Stimmkreis Weiden bleibt das Direktmandat bei der CSU, Stephan Oetzinger hat es geholt mit knapp 40 Prozent. Die Landtagsabgeordnete Annette Karl von der SPD schaffte knapp 15 Prozent. Das drittbeste Ergebnis fuhr der AfD-Kandidat Roland Magerl mit 13 Prozent ein.

Im Stimmkreis Amberg-Sulzbach konnte Harald Schwarz von der CSU 38,3 Prozent der Erststimmen für sich verbuchen. Er ist somit im neuen Landtag. Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis lag bei 71,56 Prozent. Auf Platz zwei und drei folgen Uwe Bergmann (SPD) mit 13,76 Prozent und Alexandra Sitter (Freie Wähler) mit 13,68 Prozent.