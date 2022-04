CSU-Generalsekretär: Bürger bei Energie schnell entlasten

Angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges will der neue CSU-Generalsekretär Stephan Mayer Bürgerinnen und Bürger bei den Energiekosten schnell entlasten. Im "Interview der Woche" auf BR24 schlägt der CSU-Politiker vor, Kraftstoff deutlich billiger zu machen. "Es geht darum, dass wir eine gewisse Abmilderung erreichen und die würde darin bestehen, dass wir den Spritpreis um 50 Cent pro Liter reduzieren", so Mayer. Möglich sei das durch eine schnelle Herabstufung der Energie- und Mehrwertsteuer. Hier bleibe die Ampelregierung in Berlin hinter den Erwartungen der meisten Bürgerinnen und Bürger in Bayern zurück.

Finanzminister Lindner hatte kürzlich angekündigt, dass die Spritpreise für drei Monate um 30 Cent beim Benzin und um 14 Cent beim Diesel sinken sollen.

Deutlichere Entlastungen auch in anderen Bereichen gefordert

Im Freistaat gebe es über sechs Millionen Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag auf die Benutzung des PKW angewiesen seien. "Die wollen wir schnell entlasten", sagte Mayer.

Nach Ansicht des CSU-Generalsekretärs müssen darüber hinaus die Entfernungspauschale und der Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht sowie die Herzkostenbeihilfe für Bezieher geringerer Einkommen deutlicher angepasst werden als dies die Bundesregierung jetzt beschlossen habe. "Wir stehen als Partei für den kleinen Mann und für die kleine Frau und werden uns auch weiterhin lauthals zu Wort melden in Berlin."

Mayer blickt optimistisch auf die Landtagswahlen

Die CSU sei derzeit in einem "guten, einem aufgeräumten Zustand", erklärte Mayer weiter. Die Partei habe sich nach der "schwierigen Bundestagswahl ordentlich konsolidiert". Natürlich gebe es aber "deutlich Luft nach oben". Wichtig sei, dass die CSU in der Krise gute Politik für die Bürgerinnen und Bürger mache.

Zuversichtlich blickt der CSU-Generalsekretär auf die Landtagswahlen in Bayern im kommenden Jahr. "Ich bin der Hoffnung, dass wir als CSU eine klare Unterstützung und auch ein klares Votum der Wählerinnen und Wähler bekommen, und dass Markus Söder auch ein klares Votum als neuer Ministerpräsident bekommt. Gerade in einer Zeit wie der jetzigen haben die Bürgerinnen und Bürger ein feines Gespür dafür, wem sie es zutrauen, ein bedeutendes Bundesland wie Bayern in die Zukunft zu führen."