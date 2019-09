Aiwanger: Wer AfD wählt, wird links regiert

Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger grenzte sich vor allem gegenüber den Grünen ab: In Brandenburg, wo die Freien Wähler (BVB/FW) vermutlich knapp in den Landtag einziehen werden, könnten sie Rot-Rot-Grün verhindern, schrieb Aiwanger auf Twitter. Laut ARD-Hochrechnung von 20.00 Uhr hätten SPD, Grüne und Linke allerdings mit 45 von 88 Sitzen eine Mehrheit im neuen Brandenburger Landtag.

In Sachsen führe die starke AfD zur Regierungsbeteiligung der Grünen. "Wer AfD wählt, wird links regiert, wer Freie Wähler wählt, ermöglicht Koalitionen der Mitte", so Aiwanger weiter. In Brandenburg hätte eine Koalition aus SPD, CDU und Freien Wählern aber keine Mehrheit, in Sachsen haben die Freien Wähler den Einzug in den Landtag verfehlt.