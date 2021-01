CSU-Generalsekretär Blume: "Ich sehe keinen Richtungsstreit!"

Armin Laschet steht als neuer CDU-Chef zum Start ins Superwahljahr vor vielen Baustellen. Vor allem muss er nach seinem knappen Ergebnis die Partei einen. Dass heißt auch: Er muss die Anhänger von Friedrich Merz einen, die sich einen konservativeren Kurs der Partei gewünscht haben. Und er muss auch die Mitglieder mitnehmen, die sich mit Norbert Röttgen eine stärkere Modernisierung erhofft hatten. Nicht zu vergessen: die Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei CSU soll so gut bleiben wie zuletzt und die Kanzlerfrage der Union muss geklärt werden.

Blume nennt Söders Kurs bei der K-Frage "goldrichtig"

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nun im Bayerischen Rundfunk klar gemacht, dass er weder ein Auseinanderdriften der Union für realistisch noch besondere Eile bei der K-Frage für nötig hält.

So sei die von CSU-Chef Markus Söder vorgeschlagene Schrittfolge in Sachen Kanzlerkandidatur der Union "goldrichtig", sagte Blume im B5 Thema des Tages. Man müsse zunächst alle Kräfte darauf konzentrieren, die Corona-Pandemie zu überwinden. Dann stünden am 14. März die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Und dann erst käme der richtige Zeitpunkt für die Entscheidung, wen die Union ins Rennen schickt.

"Da reden wir ganz klar über das Frühjahr!" CSU-Generalsekretär Markus Blume auf B5 aktuell zum Zeitpunkt der Kanzlerkandidatenentscheidung der Union

Andere Parteien wie die SPD (die Olaf Scholz bereits vor einiger Zeit zum Kanzlerkandidaten ernannt hatte) werden nach Blumes Einschätzung merken, "dass das ein klarer Fehler war". Es gehe noch noch nicht um Bundestagswahlkampf, sondern um Corona-Bekämpfung.

Der CSU-Generalsekretär macht außerdem darauf aufmerksam, dass die CDU bei den erwähnten Landtagswahlen besser abschneiden könnte als von vielen erwartet - und dass dies wiederum die Kräfteverhältnisse verändern könnte. Heißt übersetzt: mehr Einfluss für die CDU und Laschet, weniger Handlungsspielräume für die CSU und den derzeit in Umfragen starken Söder.

CSU glaubt an Laschets Fähigkeiten

Auch äußert Blume Zutrauen in die Fähigkeiten Laschets, die unterschiedlichen Strömungen in der CDU nun zu einen. Er sei überzeugt, dass Armin Laschet "das leisten kann". Und das sei auch wichtig, um erfolgreich zu sein. Eine Volkspartei wie die CDU brauche konservative, liberale und christsoziale Überzeugungen. Er sehe da keinen Richtungsstreit, so der CSU-Generalsekretär.

Dass die CSU aber die Schlagzahl durchaus vorgeben kann, zeigen laut Blume die Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Blume sieht das bayerische Vorgehen als Blaupause für andere Bundesländer. Mit Blick auf das morgige Bund-Länder-Treffen sagte Blume, es sei wichtig, konsequent zu sein. Und dazu gehöre auch die FFP2-Maske. Die ist seit heute im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr Pflicht in Bayern. Morgen wird sich zeigen, ob die anderen Länder dem folgen.