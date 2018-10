CSU, Freie Wähler und Grüne: Von Harmonie und Höflichkeiten

CSU und Freie Wähler sprechen von "angenehmer Atmosphäre"

Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger arbeitet auf eine Regierungsbeteiligung mit der CSU hin, seit er vor zehn Jahren in den Landtag einzog. Nach der dreistündigen Sondierung mit der CSU-Delegation war er direkt begeistert.

"Danke auch an die CSU für den respektvollen Umgang. Es war eine angenehme Atmosphäre von der ersten Minute an." Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger

Aiwanger sieht keine K.O.-Kriterien

Aus Aiwangers Sicht wurde jetzt genug sondiert. Er sei sich sicher, dass man zu einem Ergebnis kommen könne. Er will ab Freitag "die Themen detailliert anpacken." Zwar gebe es noch Diskussionsbedarf, aber keine echten K.O.-Kriterien, so Aiwanger. Bekannte Knackpunkte sind die Dritte Startbahn am Münchener Flughafen und die Stromtrassen durch Bayern – die Freien Wähler wollen beides verhindern. Außerdem wollen sie das von der CSU-Staatsregierung gerade eingeführte Familiengeld durch kostenlose Kitas ersetzen. Öffentlich hat diese Themen nach der Sondierung jedoch niemand angesprochen.

Söder will Ergebnisse - keine Balkonbilder

CSU-Ministerpräsident Markus Söder weiß schon, wie er sich weitere Treffen vorstellt. Die Verhandlungen sollten "konzentriert, sachlich und ergebnisorientiert" sein.

"Wir wollen anders als es bei Koalitionsverhandlungen zum Beispiel auf Bundesebenen war, in Bayern keine ständigen Balkonbilder produzieren, keine ständigen Zwischenergebnisse machen." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Dass die Freien Wähler in die Regierung wollen, ist jetzt schon klar. Die Grünen dagegen müssten erst ihren Parteitag am Wochenende konsultieren. Die CSU will bis Donnerstagmittag entscheiden, mit welchem Partner sie weitersprechen will.