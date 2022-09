CSU-Fraktionsklausur: Wieder etwas mehr "mia san mia"

"Gut" sei die Stimmung bei der Fraktionsklausur, sagt ein Abgeordneter, der gerne mal die Fraktions- und Parteispitze kritisiert. "Gut, aber nicht sehr gut. Tendenz nach oben", sagt er nach der Grundsatzrede des Ministerpräsidenten. Dieser Optimismus mag nicht nur mit Söders Rede, sondern vor allem mit jüngsten Umfragen zu tun haben. Dort lag die CSU erstmals seit langem wieder über 40 Prozent und damit besser als bei der Landtagswahl 2018. Das ist für CSU-Abgeordnete, die im nächsten Jahr wieder in den Landtag wollen, ein beruhigender Wert, der manchen Grant, den es in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat, vielleicht zu mildern vermag.

Bäume-Umarmen und Corona-Hardliner sind Vergangenheit

Mit seinem Grünkurs (Stichwort Volksbegehren "Rettet die Bienen") hat Söder vor drei Jahren so manchen verprellt, gerade beim CSU-Kernklientel, den Landwirten. Sein strikter Coronakurs hat einen anderen Teil des Kernklientels – Wirtschaft und Gastronomie – vor den Kopf gestoßen. Deshalb ist Söder seit Monaten dabei, die Seele seiner Basis zu streicheln.

In fast jeder Rede, und davon gab es viele bei Söders zahlreichen Bierzeltauftritten, lobt er die Landwirte. In fast jedem Tweet zu den Bierzelten beschwört er die bayerische Lebensfreude. Schwarz-grün, damit liebäugelt Söder nicht mehr. Die CSU wolle auch nach der Wahl mit den Freien Wählern regieren, so Söder. Und das nicht nur wegen der inhaltlichen Nähe, sondern wegen der bayerischen Autarkie. Sobald die CSU in Bayern mit einer Partei koaliert, die in Berlin mitregiert, könne Bayern nicht mehr so frei agieren, wie es das heute kann, so die Analyse.

Appelle und Attacken der CSU Richtung Ampel

In dem politischen Thema dieser Tage – der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen auf dem Energiemarkt in Deutschland – begnügten sich Söder und seine CSU bisher mit Appellen und Forderungen Richtung Berlin: längere Laufzeiten der Kernkraftwerke, ein Gas- und Strompreisdeckel, Hilfen für den Mittelstand. Das und Söders Lamento, die Ampel vernachlässige den Süden, veranlassten den FDP-Fraktionschef Martin Hagen, vor zwei Wochen am dem Gillamoos zu fordern, er wolle mehr "Mia san mia" und weniger "Mimimi".

Bayerischer Hilfsfonds und Ankündigung A13 für Mittelschullehrkräfte

Die Abgrenzung von der Bundesregierung bleibt zentral in der derzeitigen CSU-Politik. Die Hauptverantwortung liege bei ihr, sagt Söder. Und kündigt dann eigene Schritte an, um in der Energiekrise zu helfen. 500 Millionen Euro soll die LfA Förderbank Bayern zur Verfügung stellen, für Bürgschaftsprogramme für den Mittelstand. 500 Millionen Euro sollen in einem Härtefallfonds zur Verfügung stehen für Vereine und die soziale Infrastruktur wie beispielsweise Pflegeheime, die im Zuge der Energiekrise in Probleme geraten. "Nicht nur Händchenhalten, sondern Hilfe leisten", sagt Söder verbunden mit einem sanften Rempler Richtung Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Versprechen "You’ll never walk alone".

Mit Blick auf die Landtagswahl in einem Jahr fährt die CSU mit Blick auf den Koalitionspartner Freie Wähler einen Kurs von Miteinander und Abgrenzung. Miteinander, weil beide erklärte Wunschpartner auch nach der Wahl sind. Abgrenzung, weil die CSU die Freien Wähler als Hauptgegner im ländlichen Raum ausgemacht hat.

Ein Wahlkampfthema, das der bürgerliche Konkurrent spielen könnte, hat Söder heute versucht abzuräumen: Mit der Ankündigung, Mittel- und Grundschullehrkräfte würden ab der nächsten Legislaturperiode stufenweise mehr Geld bekommen, geht er auf eine langjährige Forderung der Freien Wähler ein, die es nicht in den aktuellen Koalitionsvertrag geschafft hat.

Mögliche Klage der CSU gegen Länderfinanzausgleich

Wie schon im Landtagswahlkampf 2013 erwägt die CSU nun erneut Klage gegen den Länderfinanzausgleich. 9 Milliarden, 60 Prozent, zahle Bayern, empört sich Söder und fordert eine Deckelung sowie eine Nachweispflicht für Nehmerländer. Die sollten belegen, wie sie das Geld aus Bayern ausgeben. Wie das konkret aussehen soll, ließ Söder offen.

Erst Corona, dann Energiekrise, am Horizont die Landtagswahl und nicht mehr ganz so gut gefüllte Kassen, das ist die Ausgangslage in der bayerischen Politik im Herbst 2022. In den Bierzelten funktioniert das Schimpfen auf Berlin. Bei der CSU-Fraktion in Banz ist Söder wieder einen Schritt aktiver geworden in seiner Rolle als bayerischen Ministerpräsident.