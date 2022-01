CSU-Fraktionschef fordert mehr Tempo bei Hightech-Agenda

Dreieinhalb Milliarden Euro will der Freistaat in den Hightech-Standort Bayern investieren. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer sieht bei dieser Offensive Nachholbedarf. Nicht inhaltlich, aber in Sachen Tempo und Kommunikation. "Ich glaube, dass sich die Menschen nicht vorstellen können, was das ist und wie wichtig es für die wirtschaftliche Zukunft Bayerns ist", sagte Kreuzer BR24 vorab. Diese Forderung stellt Kreuzer an die CSU-geführte Staatsregierung.

Aussprache mit Söder vertagt

Höhepunkt der ursprünglich geplanten Klausur wäre der Mittwoch gewesen, mit der Grundsatzrede des Ministerpräsidenten und einer ausführlichen Aussprache. Eine Aussprache, die notwendig ist – immer wieder ist zu hören, dass die Unzufriedenheit der Abgeordneten groß ist, aus unterschiedlichen Gründen. Dieser Teil der Klausur wurde verschoben und soll nachgeholt werden, wenn das in Präsenz möglich ist.

Themen: Wirtschaft, Pflege und Sicherheit

Inhaltlich wollen sich die CSU-Parlamentarier mit der Zeit nach Corona beschäftigen. Schwerpunkte: Wirtschaft, Pflege und Sicherheit. Und das bei einem Treffen, das pandemiebedingt kurzfristig komplett als Videokonferenz organisiert wurde.

Sich für das parlamentarische Jahr vorbereiten, das ist der Sinn der jährlichen Winterklausuren. Die CSU-Fraktion im Landtag will ihr wirtschaftspolitisches Profil stärken, sie nimmt unter anderem die Energiekosten für Unternehmen in den Blick. Fraktionschef Thomas Kreuzer will außerdem nach Wegen suchen, dass das Pflegepersonal in Altenheimen zufriedener wird und länger als durchschnittlich acht Jahre im Beruf bleibt.