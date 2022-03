CSU-Fraktion: Schreyer gegen Vogel

Bis in den Abend hinein hat Steffen Vogel im Landtag telefoniert, um Stimmen der Fraktionskollegen geworben: Man müsse sich schon kümmern, sagt der unterfränkische CSU-Abgeordnete. Ein paar Meter entfernt steht seine Konkurrentin Kerstin Schreyer, die unlängst entlassene Bauministerin, Telefon am Ohr.

Beide bestätigten BR24 am Dienstagabend, ihre Kandidatur für den Vorsitz des Arbeitskreises Wirtschaft stehe nach wie vor. Heute wählt die Fraktion. Wer die Wahl gewinnt, wird in der Folge – und darum geht es eigentlich – Vorsitzender des mächtigen Wirtschaftsausschusses im Landtag.

Wahlausgang schwer abzusehen

Der Ausgang der Wahl ist schwer abzusehen. Manche Gesprächspartner tippen auf Schreyer und verweisen auf das Votum des CSU-Arbeitskreises Wirtschaft: Er hatte sich mehrheitlich für die geschasste Ministerin ausgesprochen. Allerdings nur knapp, mit fünf zu drei Stimmen. Dass die Fraktion dem Votum folgt, ist nicht ausgemacht. Ein Abgeordneter erwartet eine "knappe Geschichte".

Vogel nennt sich selbst "ein qualifiziertes und glaubwürdiges Angebot". Der 47-Jährige ist Partner in einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei mit 25 Mitarbeitern, seit mehreren Jahren stellvertretender Bezirksvorsitzender der Mittelstandsunion. Und er setzt auf die regionale Karte: "Wir Unterfranken würden den Vorsitz schon gern halten." Hintergrund: Der bisherige Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Sandro Kirchner, seit kurzem Staatssekretär, ist Unterfranke.

Schreyer verweist auf Wirtschaftskontakte

Kerstin Schreyer, 50, wurde unlängst von ihren oberbayerischen Bezirksfreunden in den Wirtschaftsausschuss entsandt. Sie ersetzt Ulrike Scharf, die von Ministerpräsident Markus Söder zur Sozialministerin berufen worden war. Schreyer verweist auf ihre Vernetzung in Wirtschaftskreisen, aufgebaut in den Ministerjahren.

Auch ihr Geschlecht dürfte ihr zumindest nicht schaden: Dass von 14 CSU-Arbeitskreisen derzeit nur einer von einer Frau geleitet wird, gefällt nicht jeder Frau.

Sollte Schreyer das Comeback gelingen, würde das als Fingerzeig Richtung Söder gewertet. Die Fraktion wolle sich, so ist zu hören, vom Parteichef "nicht dauernd reinreden lassen".