CSU-Fraktion diskutiert Klimaschutz - Naturschützer protestieren

Am Mittwoch hält CSU-Parteichef Markus Söder in Banz eine Grundsatzrede vor den Abgeordneten. Söder hatte zuletzt für seine Vorschläge zum Klimaschutz grünes Licht vom Parteivorstand erhalten. Dem Vernehmen nach sind aber unter den Abgeordneten noch nicht alle gänzlich vom neuen Klimaschutz-Kurs der Partei überzeugt. Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD will an diesem Freitag ihr lange angekündigtes Klimaschutz-Paket beschließen.