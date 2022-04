CSU fordert "Wirtschafts-Nato"

Die CSU passt ihre Außenpolitik an die neue Weltlage an. Angesichts des Kriegs in der Ukraine geht die Partei von einer "Zeitenwende in Europa und der Welt" aus. Deshalb will sie bei ihrem Parteitag in Würzburg am Samstag über eine "Wirtschafts-Nato" debattieren.

"Welthandel an neue Realitäten anpassen"

Das Bündnis soll "den freien Welthandel an neue Realitäten anpassen und in strategischen Bereichen die Kooperation intensivieren", heißt es im Leitantrag, der BR24 vorliegt. Vorgesehen sind demnach ökologische, soziale und ethische Standards, "die das Wirtschaftstreiben der Mitgliedsländer normieren und somit zum internationalen Goldstandard werden".

Gegründet werden soll der Wirtschaftsverbund von EU, USA und weiteren Nato-Staaten "plus globalen Playern wie Kanada, Australien, Japan, Südkorea und Israel". Auch mit Indien müsse es eine engere Zusammenarbeit geben.

Der Begriff "Wirtschafts-Nato" ist nicht ganz neu: Er war bereits im Zusammenhang mit dem geplanten Transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP Gegenstand einer öffentlichen Debatte. Die Verhandlungen darüber zwischen EU und USA stagnieren seit dem Amtsantritt des früheren US-Präsidenten Donald Trump.

Forderung nach Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigung

Der CSU-Leitantrag hat den Titel "Sicherheit, Souveränität und Stärke neu denken". Abermals fordert die Partei eine Stärkung der Bundeswehr. Die Zustimmung zu den 100 Milliarden, die die Ampelkoalition als Sondervermögen für die Truppe bereitstellen will, knüpfen die Christsozialen unter anderem an die "garantierte langfristige Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato".

Bekenntnis zur "multilateralen Weltordnung"

Im Leitantrag heißt es weiter, in einer multilateralen Weltordnung könne "Außenpolitik niemals eindimensional gedacht werden". Das erinnert an CSU-Chef Markus Söder, der 2018, auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsstreits mit der CDU, vom Ende des "geordneten Multilateralismus" sprach und sagte, Deutschland müsse seine Interessen stärker allein durchsetzen.

Damals war Söder noch nicht Parteichef, nur Ministerpräsident. Was er mit seinem Satz meinte, ist nicht ganz klar: Wollte er den Multilateralismus neu und besser ordnen? Oder doch abschreiben? Nun ist also klar, die CSU bekennt sich zu einer "multilateralen Weltordnung".

"Signal an die Leberkäs-Etage"

Beim anstehenden Treffen in Würzburg will Söder die außenpolitischen Akzente weitgehend seinen Fachleuten überlassen, namentlich Parteivize Manfred Weber, der die "Internationale Kommission" der CSU gerade neu aufstellt und den Leitantrag wesentlich erarbeitet hat.

Söder selbst sagte BR24, er werde "ein Signal an die Leberkäs-Etage" senden: Die CSU sei "die Stimme derer, die sich gerade Sorgen machen, was der Krieg für sie und ihren Alltag bedeutet". Um beispielsweise die Verbraucherkosten zu bremsen, fordert die CSU eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke und eine "Energiepreisbremse".