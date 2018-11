CSU feiert Weber und streitet über Frauen

Anders als bei der letzten Europawahl will die CSU im Wahlkampf dieses Mal einen eindeutig proeuropäischen Kurs fahren. Noch-CSU-Chef Horst Seehofer sprach von einem historischen Tag, da der Spitzenkandidat der CSU, Manfred Weber, auch Spitzenkandidat der europäischen Konservativen ist. Weber hat ein großes Ziel: Er möchte EU-Kommissionspräsident werden. In seiner Bewerbungsrede sagte Weber:

"Ich möchte Europa führen, eine bayerische, eine deutsche, eine europäische Richtung geben; Bürgerlichkeit, christlich-demokratisch, christlich-sozial in die Zukunft führen. Dazu bitte ich um ihre Unterstützung." Manfred Weber

Weber: AfD ist deutsche "Brexit-Partei"

Geregelte Zuwanderung und Schutz der EU-Außengrenzen, Wohlstand und soziale Sicherheit erhalten - diese Themen will Weber setzen. Er versprach, Europa demokratischer zu machen. Und er will im Wahlkampf die AfD stellen, die er als die deutsche Brexit-Partei bezeichnete: "Der Rechtspopulismus, der Nationalismus hat für Bayern und Deutschland keine Zukunft. Und deshalb lasst uns gegen diese rechten Typen kämpfen, mit aller Kraft, die wir haben," rief er den Delegierten in München zu.

Weber bekam viel Applaus für seine Rede. Mit 98,9 Prozent der Stimmen wurde er auf Platz 1 der CSU-Liste für die Europawahl am 26. Mai kommenden Jahres gewählt.

Eine Diskussion darüber, ob Weber nicht doch der bessere Seehofer-Nachfolger an der CSU-Spitze wäre, kam nicht auf. Weber für Europa, Markus Söder als CSU-Chef - mit dieser Aufteilung scheinen viele in der CSU zufrieden zu sein.

Streit um Umgang mit Frauen

Am Rande der CSU-Versammlung mit 300 Delegierten spielte auch ein Streit in der CSU-Landtagsfraktion eine Rolle. Am Morgen hatte CSU-Oberbayern-Chefin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner per Zeitungsinterview den Fraktionschef Thomas Kreuzer kritisiert: Nur einer von 14 Arbeitskreisen wird von einer Frau geleitet, zwei Frauen fielen durch. Diese Kritik wies Fraktionsgeschäftsführer Tobias Reiß zurück und kritisierte seinerseits Ilse Aigner, indem er sie zur Geschlossenheit aufrief:

"Da wär's sicher auch gut, wenn die Landtagspräsidentin dazu einen Beitrag leistet und dass wir die demokratische Entscheidung der Landtagswahl nicht in Zweifel ziehen." CSU-Fraktionsgeschäftsführer Tobias Reiß

Mehr Frauen, mehr Junge, mehr Ökologie - so will sich die CSU nach den Wahldebakeln in Bund und Land erneuern. Dass bei der Europaliste unter den ersten zehn Kandidaten fünf Frauen sind, das soll ein Signal in diese Richtung sein.