CSU: Erst Regierungsbildung, dann Personaldiskussion

Weder sei er ein Parteichef auf Abruf, noch habe er seit der Landtagswahl an Rücktritt gedacht, sagte Seehofer am Abend im BR.

"Ich glaube, dass Basis auch das erste Interesse hat, dass jetzt so schnell wie möglich eine Regierung gebildet wird. Aber ich sage der Basis auch zu, dass wir nicht irgendwann eine Analyse anstellen, sondern eben dann Ende November/Anfang Dezember. Da wollen wir die Basis intensiv beteiligen. Wir wollen da eine offene, ehrliche Diskussion." Horst Seehofer (CSU)

Erst die Regierungsbildung in Bayern, dann die internen Debatten, so lautet Seehofer Vorschlag.

Drei CSU-Bezirke stimmen Zeitplan zu

Die Bezirksvorstände Oberpfalz, Niederbayern und Nürnberg-Fürth-Schwabach sind in ihren Sitzungen am Montag Abend diesem Vorschlag gefolgt. Allerdings berichten Teilnehmer von Kritik an Parteichef Seehofer. Im niederbayerischen Bezirksvorstand hat es nach BR-Informationen in drei Wortmeldungen explizite Rücktrittforderungen gegen Horst Seehofer gegeben.

Erste Rücktrittsforderungen werden laut

Aus dem CSU-Bezirksvorstand Oberpfalz meldet Tobias Reiß, Stimmkreisabgeordneter aus Tirschenreuth, ernsthafte Diskussionen. Die Basis wolle Gehör finden. Es gebe aber Verständnis für den vereinbarten Ablauf. Die Deutsche Presseagentur meldet, der CSU Kreisverband Kronach habe am Abend in einem Beschluss für die Zeit nach der Regierungsbildung einen Parteitag und die Ablösung von Parteichef Seehofer gefordert.

Zwischen Emotion und Vernunft

Viele Wahlkämpfer der CSU sind stocksauer auf Seehofer. Sie sind oft kritisiert worden im Wahlkampf für Seehofers Auftreten in Berlin. Gleichzeitig appellieren die Verantwortlichen in der Partei, einen kühlen Kopf zu bewahren. "Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen und schnell eine Regierung bilden", sagte ein Mitglied des CSU-Fraktionsvorstandes.

Dafür plädiert auch Hans-Peter Friedrich aus dem CSU-Bezirk Oberfranken: "Alle sind sich einig, dass jetzt die Regierungsbildung Vorrang hat. Eine Diskussion über inhaltliche und personelle Konsequenzen wird sich anschließen." Er begrüße den Vorschlag Seehofers, damit im Kreise der Bezirksvorsitzenden zu beginnen. Die Bezirksvorsitzenden würden bis dahin mit einem klaren Votum ihrer Bezirksvorstände und Kreisverbände ausgestattet sein.