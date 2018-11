CSU diskutiert über europapolitischen Kurs

Markus Söder wird, wenn er Mitte Januar zum Parteichef gewählt wird, der neue starke Mann sein bei den Christsozialen. Bei der Versammlung heute ist Söder aber nur zu Gast. Die Reden halten Noch-CSU-Chef Horst Seehofer und Manfred Weber. Der wurde bereits von den europäischen Konservativen zum Spitzenkandidaten für die Europawahl im Mai 2019 gewählt. Sein Karriereziel: Präsident der EU-Kommission.

Mit diesem Argument hat er vor einer Woche erklärt, dass er sich nicht um den Vorsitz der CSU bewerben werde. Damit war der Weg für Markus frei, der sich bisher ohne Gegenkandidat um das Amt des CSU-Chefs bewirbt.

Europaliste im Reißschlussverfahren

Die CSU, die in letzter Zeit häufiger kritisiert wurde für den geringen Anteil an Frauen in verantwortungsvollen Positionen, setzt bei der Liste zur Europawahl auf das so genannte Reißverschlussverfahren: Auf Platz 1, so der Vorschlag, steht Manfred Weber, dahinter mit Angelika Niebler eine Frau. Auch auf dem vierten Platz ist mit Monika Hohlmeier eine Frau. 300 Delegierte stimmen heute in München über die Europaliste ab. Bei der letzten Europawahl kam die CSU auf 40,5 Prozent. Im Europaparlament stellt die CSU derzeit fünf Abgeordnete.