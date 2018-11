CSU-Chef: Söder will Seehofer beerben

Aiwanger: Mehr Durchschlagskraft mit Söder

Zufrieden reagierte auch der Koalitionspartner in Bayern, die Freien Wähler. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger geht davon aus, dass es der schwarz-orangen Koalition zu Gute kommt, sollte Söder im Januar die Nachfolge von Seehofer als Parteichef antreten. Für die Koalition erwartet Aiwanger mehr Durchschlagskraft. Schließlich müsse Söder dann nicht mehr auf einen Parteivorsitzenden Rücksicht nehmen, sondern könne die Themen direkt in Berlin anbringen.

Auch in der CSU hatten in den vergangenen Tagen fast alle CSU-Bezirksverbände, viele Minister und auch CSU-Bundespolitiker Söder aufgefordert, den Chefposten zu übernehmen. Ein Hauptargument: Das Amt des Ministerpräsidenten und das des Parteivorsitzenden müsse wieder in einer Hand vereint werden. Das habe sich bei der CSU bewährt.