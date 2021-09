Söder als CSU-Chef wiedergewählt - Kampfansage an Scholz

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben die Delegierten auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erneut zum Parteivorsitzenden gewählt. Nach Parteiangaben erhielt er 87,6 Prozent der gültigen Stimmen.

Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Vor zwei Jahren hatte er 91,3 Prozent erhalten, Anfang 2019 bei seiner ersten Wahl waren es 87,4 Prozent.

Warnung vor Rot-Rot-Grün

Zuvor hatte Söder mit einer Kampfansage an die "linken" Parteien die CSU auf den Endspurt des Bundestagswahlkampfs eingeschworen. Es seien ernste Zeiten, die Umfragewerte seien nicht ausreichend, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. "Es droht tatsächlich ein politischer Erdrutsch." Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könne eine rot-rot-grüne Regierung an die Macht kommen.

Zur Übersicht: Bundestagswahl 2021: Das fordert die Union

Söder attackiert Scholz und fordert Untersuchungsausschuss

Die Bürger hätten am 26. September laut Söder die Wahl zwischen "bürgerlicher Freiheit" und "linker Umverteilungs- oder Umerziehungsmoral". Die CSU wolle keinen Linksrutsch, sondern Armin Laschet als Kanzler. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei Bundesfinanzminister in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen gewesen. Sollte er nun Bundeskanzler werden, würde er der "erste deutsche Schuldenkanzler, und das haben wir nicht verdient", rief Söder.

Mit Blick auf Scholz forderte Söder auch einen Untersuchungsausschuss in der sogenannten Cum-Ex-Affäre. Es gebe unzählige Fragen, aber keine Antworten. "Ich finde, dieser ganze Komplex hat es verdient, parlamentarisch genauso untersucht zu werden wie die Maut und Wirecard."

Söder: "Ich habe keinen Bock auf Opposition"

Die Union werde an diesem Wochenende "der Linken zeigen, dass sie noch nicht aufgegeben haben", kündigte der CSU-Vorsitzende an. "Liebe Freunde, lasst uns kämpfen!" Er habe "keinen Bock auf Opposition".

Den Grünen warf Söder eine Belehrungsmoral vor. In diesem Kontext sprach sich Söder gegen einen Zwang zur Nutzung geschlechtsneutraler Begriffe in der deutschen Sprache aus. Natürlich wollten alle mehr Sensibilität in der Sprache, "aber das muss doch jeder selber entscheiden", betonte er. "Wir als CSU akzeptieren kein Gender-Gesetz und keine Gender-Strafzettel." Es gebe wichtigere Probleme. "Wir sind ein Freistaat und kein Umerziehungsstaat, bei uns zählt der gesunde Menschenverstand."

Am Samstag wird der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet in Nürnberg erwartet. Söder rief die Delegierten auf, Laschet einen tollen Empfang zu bereiten: "Wir stehen zu 100 Prozent hinter unserem gemeinsamen Kanzlerkandidaten", betonte er-