CSU-Chef Söder fordert bundesweit strengere Maskenpflicht

Deutschland nähert sich nach Einschätzung des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder "mit großen Schritten" einem neuen Lockdown. In einigen Regionen sei es kaum mehr möglich, die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, sagte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in Nürnberg. "Können Kontakte nicht verfolgt werden, braucht es am Ende Kontaktbeschränkungen, das ist dann die Vorstufe eines Lockdowns."

Vor diesem Hintergrund brauche es "klarere einheitliche Regelungen in Deutschland". Das Wichtigste wäre nach Meinung Söders eine strengere Maskenpflicht für Kommunen mit erhöhten oder hohen Corona-Zahlen - nach bayerischem Vorbild. In Regionen, in denen der Warnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wurde, müsse es eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen auch im Unterricht geben. Ab dem Grenzwert 50 solle dies auch für Grundschüler gelten. Denn die Maske sei neben dem Lüften das wirksamste Mittel, um in Schulen und Kitas Ansteckungen zu vermeiden.

Söder: Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und am Arbeitsplatz

Zudem braucht es laut Söder bei hohen Corona-Zahlen bundesweit eine Maskenpflicht auf öffentlich belebten und hoch frequentierten Plätzen, auch in U-Bahn-Gängen, auf großen Plätzen, in Einkaufspassagen. Nötig sei darüber hinaus eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz, sobald der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne, "zum Beispiel auf allen Verkehrs- und Begegnungsflächen". Dazu zählten Flure, Kantinen, Fahrstühle, Treppenhäuser.

Der bayerische Ministerpräsident betonte, die Maske sei ein kleines Mittel mit großer Wirkung. "Die Maske ist das Präventionsmittel schlechthin. Die Maske hilft, mehr Normalität zu ermöglichen." Wer die Maske bekämpfe, laufe schneller auf einen Lockdown zu. "Mit der Maske gibt es mehr und länger Chance auf Kontakte als ohne Maske", sagte Söder.

Regierungserklärung am Mittwoch

Für Mittwoch kündigte der Ministerpräsident eine weitere Regierungserklärung im Landtag zur Corona-Pandemie an. Er wolle dabei noch einmal die Strategie der Staatsregierung im Anti-Corona-Kampf erläutern, aber auch Hilfen für Branchen, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Denn auf Dauer werde es schwer sein, weitere Einschränkungen zu verhindern.

Bayern verfolge die konsequenteste Linie aller Bundesländer, betonte Söder. Ob das reiche, könne er aber nicht versprechen. Er befürchte, dass die zweite Welle schwieriger werde als die erste. Denn es komme der Winter, das Lüften werde "herausfordernder", als viele glaubten.

Söder kritisiert andere Politiker

Söder beklagte, dass es mittlerweile weniger Einigung im Kampf gegen Corona gebe als im Frühjahr. Nicht nur die AfD, auch andere politische Kräfte versuchten tagtäglich, die Schutzmaßnahmen "zu relativieren". Denn entscheidend in der Corona-Krise sei die Bereitschaft der Bevölkerung, mitzumachen. Daher appellierte der CSU-Chef an alle politisch verantwortlichen Kräfte, die Menschen zu motivieren. Insbesondere aus der FDP kam zuletzt immer wieder Kritik an einzelnen Corona-Beschränkungen.