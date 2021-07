CSU-Bezirksverband Mittelfranken bestätigt Herrmann im Amt

Es war ein gutes Ergebnis für den langjährigen Vorsitzenden der CSU-Mittelfranken Joachim Herrmann. Er stand am Samstag beim Bezirksparteitag in Bad Windsheim zur Wiederwahl an und wurde mit 98,3 Prozent im Amt bestätigt, bestätigte ein CSU-Sprecher dem BR auf Anfrage. Insgesamt 127 stimmberechtigte Delegierte waren geladen.

Joachim Herrmann ist seit 20 Jahren Bezirksvorsitzender

"Wir stehen für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland", sagte Herrmann nach seiner Wiederwahl. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Herrmann feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als Bezirksvorsitzender. Am 30. Juni 2001 hatte er zum ersten Mal nach dem Bezirksparteitag in Ansbach das Amt angetreten.

Weitere Themen diskutiert

Neben der Wahl des Bezirksvorsitzenden der CSU-Mittelfranken standen noch weitere Themen auf der Agenda: Bürokratieabbau, Rechtssicherheit bei Corona-Hilfen und Haftungsschutz für Steuerberater. Außerdem wurde über einen Antrag zur Änderung der 10H-Regel beraten.