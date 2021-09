CSU-Basis vor der Wahl: Die Stimmung trübt sich

"Gruselig" findet sie die aktuellen Umfragewerte der CSU so kurz vor der Bundestagswahl, "ganz schlimm", sagt Birgit Horn. Sie ist das neueste Mitglied des CSU-Ortsverbandes Hohenthann bei Landshut, erst am Mittwoch in die Partei eingetreten. Am selben Tag veröffentlichte der BR seinen Bayerntrend: Demnach steht die CSU nur noch bei 28 Prozent. Die Union bundesweit bei rund 20. Doch der "Grusel", der Horn befallen hat, erstickt keineswegs den Kampfeswillen: "Abgerechnet wird erst am Wahltag", "jetzt muss noch der Turbo gezündet werden", solche Sätze erklingen am Abend in Hohenthann, als sich der CSU-Ortsverband zur Besichtigung eines Neubaugebiets trifft, um darüber zu diskutieren, wie schwierig es selbst auf dem Land geworden ist, ein Eigenheim zu besitzen. Glauben die Wahlkämpfer vor Ort wirklich noch an die Trendwende? Schwer zu sagen. Klar ist, sie wollen durchhalten, eisern, bis zur Wahl.

Die Knaller haben gefehlt

Die Frage nach dem Grund für die miesen Umfragen beantworten die Wahlkämpfer mit Hinweis auf zu wenig Inhalte. Gerade vor Ort könne man nur mit Bayerischen Themen punkten, sagt der scheidende CSU-Ortsvorsitzende Christian Orschler. Er hätte sich von Anfang an eine stärkere inhaltliche Aufladung des Wahlkampfes gewünscht. Jetzt, so kurz vor der Wahl, sei es zu spät, noch mit einem großen Knaller zu kommen. Das sieht auch der JU-Kreisvorsitzende Maximilian Ganslmeier so. Gerade die Themen wie Bauen und Wohnen oder anderes, was besonders die Leute auf dem Land bewege, seien nicht genug in den Mittelpunkt gestellt worden. Sein JU-Kollege Robert Heckner geht noch einen Schritt weiter. Er findet es schade, dass man zurzeit nur noch höre, man müsse die Union wählen, damit die ganz Linken nicht in die Regierung kommen. Dabei gäbe es, sagen sie in Hohenthann, genug andere wichtige Themen. Zum Beispiel Corona, sagt Orschler. Zum Beispiel hätte man mehr auf die wirtschaftlichen Erfolge einer guten CSU-Politik eingehen können. Um die richtigen Themen zu setzen, gebe es aber kluge Köpfe in den Parteizentralen von CSU und CDU, sagt der bisherige Ortsvorsitzende. Sie müssten die Strategie liefern, nicht die Wahlkämpfer vor Ort

Enttäuscht von Laschet und der CDU

Keine Frage, auch die CSUler in Hohenthann hätten sich ihren Parteichef Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht. Von Laschet sind sie enttäuscht: "zu wenig Biss", "nicht entschlossen genug", "keine Energie", sagen sie. Besonders von der CDU hätte mehr kommen müssen, sagt Christian Orschler: "Die haben ja ihren Wunschkandidaten bekommen." Neu-Mitglied Birgit Horn nennt Laschets Performance bisher "nicht so optimal". Er habe sicherlich seine Stärken, sei aber bisher nicht als Führungspersönlichkeit angekommen. Laschet habe nun nur noch eine Chance, findet Horn. Er müsse jetzt aufstehen und endlich mehr Rückgrat zeigen; zeigen, dass er auch wirklich ins Kanzleramt will. Laschet sei "kein großer Reißer", findet JUler Heckner. Das müsse er aber nicht unbedingt sein, solange er authentisch bleibe. Grundsätzlich trauen die Hohenthanner CSU-Mitglieder Armin Laschet schon zu, ein guter Kanzler zu sein.

Druck auf Söder wächst

Markus Söder scheint momentan für die CSU alternativlos. Das sagen alle, die man an diesem Abend an der niederbayerischen Basis darauf anspricht. Das heißt aber nicht, dass der Druck auf den mächtigen Parteichef nicht wachsen würde. Auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl müsse Söder, lautet eine Forderung, seine nach wie vor hohen persönlichen Beliebtheitswerte mit den richtigen Inhalten verknüpfen. Wenn jemand diese Inhalte transportieren könnte, dann Söder, sagt Maximilian Ganslmeier.

Und was passiert, sollte die Wahl doch so ausgehen, wie es die Umfragen derzeit abbilden? Söder sei wie jeder Mensch nicht unumstritten, aber es gebe aktuell keinen besseren, sagt Robert Heckner. Im Gegenteil: Sollte die Wahl verloren gehen und die Union in der Opposition landen, sieht Heckner ihn dadurch sogar gestärkt. Als CSU-Chef und Ministerpräsident könnte Söder sich gut gegen eine linke Bundesregierung profilieren. Sein Rat an die Union wäre dann: Sie müsse den konservativen Standpunkten im Bundesrat mehr Bedeutung zukommen lassen. Trotzdem müsse Söder jetzt endlich liefern, resümiert CSU-Neuling Horn. Auch sie sieht seine Position momentan als alternativlos an. Dies sei aber kein Dauerzustand.

