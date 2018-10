CSU-Basis fordert Ablösung Seehofers: "Seine Zeit ist gezählt"

Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern mit 37,4 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren – damit liegen sie zehn Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2013. Die CSU-Basis in Amberg und Weiden machen den Bundesminister des Inneren, Horst Seehofer, dafür verantwortlich. "Seehofers Zeiten sind gezählt", sagten gestern CSU-Mitglieder in Weiden und Amberg. Sie forderten: "Er soll in sich gehen und überlegen und nachdenken."

Personaldebatte jetzt führen

Bundesthemen wie die Diskussion über Hans-Georg Maaßen oder die Disharmonie Seehofers mit der Kanzlerin hätten eindeutig den Wahlkampf überlagert. Die Personaldebatte in der CSU werde in den kommenden Tagen "spannend" und müsse jetzt geführt werden, nicht erst nach der Hessen-Wahl in zwei Wochen, so einige Stimmen aus Weiden.

Nicht mit personellen Fragen aufhalten

Die beiden gewählten CSU-Landtagsabgeordneten aus Amberg und Weiden sind hingegen noch vorsichtig mit Personalforderungen: Stephan Oetzinger (Weiden) ist überzeugt, dass das Gesamtergebnis zu einem erheblichen Teil der Bundespolitik und auch der Disharmonie geschuldet sei, die die CSU in Phasen des Wahlkampfs ausgestrahlt habe.

Er fordert aber genau wie der Amberger CSU-Landtagsabgeordnete Harald Schwartz, jetzt erstmal eine stabile Regierung zu bilden. Es müsste "in aller Ruhe und nach Möglichkeit auch intern" das Ergebnis analysiert werden, so Schwartz. Die CSU dürfe sich mit den inhaltlichen und personellen Fragen innerparteilich aber nicht aufhalten. Priorität habe die Regierungsbildung. "Im Zweifel wird das parallel laufen", so Schwartz.