CSU attackiert Aiwanger: "Nähert sich Querdenkern"

Als Koalitionspartner haben Hubert Aiwanger und seine Freien Wähler die Geduld von Markus Söder schon öfter auf die Probe gestellt - mitten im Bundestagswahlkampf nun macht der CSU-Chef aus seiner Verärgerung keinen Hehl. Nach den impfkritischen Äußerungen von Vize-Ministerpräsident Aiwanger betont Söder jetzt im "Spiegel": "Ich mache mir Sorgen um ihn. Er wandelt auf einem schmalen Grat." Söder und andere CSU-Spitzenpolitiker werfen dem bayerischen Wirtschaftsminister sogar eine Annäherung an die sogenannten Querdenker vor.

Für die Staatsregierung und die CSU sind Aiwangers öffentlich vorgetragene Anti-Impf-Argumente aus gleich zwei Gründen ein Problem: Sie konterkarieren einerseits Söders unermüdliches Werben für Corona-Impfungen. Andererseits wächst die Gefahr, dass Aiwangers Haltung in der öffentlichen Wahrnehmung auch einen Schatten auf Söders Politik werfen könnte.

Söder: Anbiederung an Rechte und Querdenker

Söder hatte schon am Mittwochabend im ZDF Kritik an Aiwanger geäußert, diese aber noch recht vorsichtig formuliert. Im "Spiegel" lässt er jetzt sehr klare Worte folgen: Unabhängig davon, dass sein Vize in der Sache falsch liege, verstöre der "Sound" der Argumente. Der Ministerpräsident warnt: "Wer glaubt, sich bei rechten Gruppen und Querdenkern anbiedern zu können, verlässt die bürgerliche Mitte und nimmt am Ende selbst Schaden." Wer meine, in einem solchen Becken fischen zu könne, riskiere, darin zu ertrinken.

Blume: Aiwanger fischt im Trüben

Ähnlich äußert sich auch CSU-Generalsekretär Markus Blume: "Hubert Aiwanger fischt definitiv seit einigen Wochen im Trüben", sagt Blume auf BR-Anfrage. "Er nähert sich in gefährlicher Weise den Kreisen von AfD und Querdenkern an - und muss aufpassen, das er nicht selbst zum Querdenker wird."

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, betonte in der "Augsburger Allgemeinen", er habe "null Verständnis dafür", dass Aiwanger die Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoffe anzweifle und Angst vor Nebenwirkungen schüre. Es sei verantwortungslos, dass sich der Minister dabei "ganz bewusst der Sprache von Querdenkern" bediene.

Freie Wähler uneins

Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders will diese Querdenker-Vorwürfe aus der CSU auf Anfrage vorerst nicht kommentieren. Dass sie in der Sache fest an der Seite ihres Parteichefs steht, hat Enders aber zuletzt deutlich gemacht. Sie verurteile "das öffentliche Kesseltreiben und das Drängen in den Medien und durch die Politik" in der Impfdebatte, sagte Enders der "Süddeutschen Zeitung".

Es gibt freilich auch andere Stimmen bei den Freien Wählern. Mehrere FW-Kommunalpolitiker äußerten sich zuletzt kritisch. Auch der Landtagsabgeordnete und Patientenbeauftrage der bayerischen Staatsregierung, Peter Bauer, distanzierte sich: Aiwangers Haltung sei eine "Einzelmeinung, die ich weder teile noch unterstütze". Es gebe bei den Freien Wählern "nicht ganz unbedeutende Personen", die eine auf Fakten basierende Meinung hätten.

Aiwangers Kritik an der "Einheitsspritze für alle"

Aiwanger warnt die Politik schon seit Wochen davor, Druck auf die Bevölkerung auszuüben, sich gegen Corona impfen zu lassen. Er selbst will sich vorerst nicht gegen Corona impfen lassen. Das Credo des Ministers: Es sei die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Er sei dabei kein Impf-Gegner, beteuerte Aiwanger. Mitte der Woche aber äußerte er in einem Deutschlandfunk-Interview Argumente, die bundesweit für Aufsehen sorgten: Seine Skepsis begründete er mit "massiven Impf-Nebenwirkungen" in seinem persönlichen Umfeld. Die Menschen seien teilweise "nicht zu Unrecht verunsichert", es dürfe keine Jagd auf Ungeimpfte geben.

Die "Einheitsspritze für alle" könne nicht die Lösung sein, mahnte der Freie-Wähler-Chef. Es sei "eine unehrliche Politik", Menschen "mal schnell" durchzuimpfen. Nach einigen Monaten bröckele der Impfschutz vielleicht. Aiwanger präsentierte sich als Kämpfer für die körperliche Selbstbestimmung der Bürger, als Verteidiger "selbstverständlicher Bürgerrechte", der sich den Erwartungen "das politischen Establishment" entzieht.

"Interessant, mit wem Markus Söder da regiert"

Spätestens durch dieses Interview avancierte der bayerische Minister zu einem der bekanntesten Corona-Impf-Skeptiker des Landes. Die Äußerungen riefen umgehend heftige Kritik hervor - beispielsweise bei Wissenschaftlern wie dem Leopoldina-Forscher Armin Falk ("Klappe halten, impfen lassen."). Aber auch bei Politikern von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linkspartei. Für die AfD stand dagegen im Vordergrund, Aiwangers Impf-Zweifel zu relativieren - und sich selbst quasi als das Original unter den Impfkritikern darzustellen.

Zugleich verwies so mancher Politiker genüsslich auch auf die Tatsache, dass der Freie-Wähler-Chef mit niemand anderem als Markus Söder koaliert, der in Deutschland seit 16 Monaten den umsichtigen Taktgeber in der Corona-Politik gibt. "Schon interessant, mit wem Markus Söder und die CSU da regiert", spottete die FDP-Bundestagsabgeordnete Daniela Kluckert auf Twitter:

Andere machen Söder sogar mitverantwortlich für das Auftreten seines Stellvertreters. Der frühere SPD-Vize Ralf Stegner twitterte: "Um die Koalition mit den Freien Wählern nicht zu gefährden, duldet Markus Söder, dass deren Chef Aiwanger im Bundestagswahlkampf ihm auf der Nase herum tanzt und die bayerische Landesregierung lächerlich macht." Und der Grünen-Vize-Fraktionschef im Bundestag, Konstantin von Notz, betonte, es sei die CSU gewesen, die Aiwanger "in Regierungsverantwortung gebracht und zum stellvertretenden Ministerpräsidenten gemacht" habe. "Was muss passieren, dass Markus Söder die Notbremse zieht?"